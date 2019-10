Quatre nouveaux départs en soirée sur la ligne de train exo2 Saint-Jérôme

Des élus municipaux et du représentant d’Exo ont souligné l’ajout de quatre nouveaux départs hier soir sur la ligne Saint-Jérôme.

Le réseau de transports Exo a annoncé que la clientèle de la ligne exo2 Saint-Jérôme profitera d’un horaire bonifié avec une meilleure fréquence de passages grâce à l’ajout de quatre nouveaux départs en soirée. La clientèle de cette ligne souhaitait pouvoir profiter de davantage de flexibilité dans les horaires, notamment en soirée. L’ajout de ces quatre départs répond à ce besoin en offrant à nos clients des options supplémentaires pour le retour.

Voici les horaires de ces départs ajoutés :

- Vers Saint-Jérôme : 19 h 35 et 22 h 10;

- Vers Montréal : 17 h 41 et 20 h 35.

Exo évaluera dans les prochains mois, si l’horaire répond bien aux besoins de la clientèle et si

l’achalandage est au rendez-vous.



Richard Perreault, maire de Blainville et membre du conseil d’administration d’exo, a affirmé :

« La couronne nord connaît une forte augmentation de sa population et cette croissance devrait se poursuivre dans les prochaines années. Le réseau routier étant déjà engorgé, il faut offrir des services de transport collectif efficaces aux citoyens de la région. L’ajout de ces départs offrira plus de flexibilité aux utilisateurs et utilisatrices du train tout en augmentant son attractivité pour ceux et celles qui envisagent de faire le choix du transport collectif prochainement ».

Légères modifications aux heures de départ actuelles

Le départ de 21 h de Saint-Jérôme vers Montréal sera décalé à 21 h 40 et les départs de 20 h 30 et 23 h de Montréal vers Saint-Jérôme seront repoussés à 21 h 10 et 23 h 15 à la suite de ces ajouts.

Exo mettra également en place, dès janvier 2020, une stratégie de rabattement d’autobus

aux gares pour mieux s’arrimer à ces nouveaux horaires.

Sur la photo de gauche à droite : MM. Nicholas Borne, conseiller municipal de Laval-des-Rapides, Jean Bouchard, maire de Mirabel, Richard Perreault, maire de Blainville, Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme, Jacques Coulombe, directeur principal exploitation trains Exo, Bernard Bougie, conseiller municipal de Saint-Jérôme et Jacques-Philippe Fort, du bureau du député de Saint-Jérôme, M. Youri Chassin.

Pour plus d’informations et les options de transport, visitez le site Internet ou consultez l’application Chrono.