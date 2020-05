COVID-19: Dans les Laurentides, 55 nouveaux cas ont été enregistrés

Selon les données dévoilées par le CISSS des Laurentides ce jeudi 21 mai au soir, cette région abrite maintenant 2 476 personnes qui combattent la COVID-19, soit 55 nouveaux cas. De ce nombre, 166 personnes sont hospitalisées (+1)* dont 29 aux soins intensifs (+1). Depuis le début de la pandémie, 1 157 cas se sont rétablis (+128). Malheureusement, 104 décès (+1) sont liés au virus. Alors que le Québec comptait 45 495 cas hier, la région des Laurentides est la 5e région la plus touchée.

La MRC de Thérèse-de-Blainville figure toujours au sommet de ce sombre classement, avec 887 cas d'infection. Voici le nombre de cas confirmé par MRC dans la région des Laurentides, hier soir:

MRC de Thérèse-De Blainville: 908 cas (+21) ;

MRC de la Rivière-du-Nord: 546 cas (+16);

MRC de Deux-Montagnes: 421 cas (+7);

Ville de Mirabel : 230 cas (+4);

MRC des Laurentides: 135 cas (+1);

MRC des Pays-d'en-Haut: 166 cas (+3);

MRC d'Argenteuil: 52 cas (+2);

MRC d'Antoine-Labelle : 14 cas.

Pour consulter le nombre de cas répartis par municipalités (dernières données: 14 mai).

Situation dans les résidences pour aînés

La mise à jour des cas dans ces milieux a été publiée le 20 mai.

Le CHSLD de Saint-Jérôme compte toujours un résident touché et sept décès, tandis que le Pavillon Philippe-Lapointe recense 10 résidents et 4 décès et celui de Lucien G. Rolland, enregistre trois résidents touchés et 10 décès.

La RPA Manoir Joie de Vivre compte 13 résidents touchés (-3) et 14 décès depuis le début et aucun nouveau cas. Le Manoir Ange-Marie compte 14 résidents atteints (-1) et deux décès. La Maison Wilfrid-Grignon atteint les 40 résidents, huit décès et 15 employés infectés (+3).

* Les chiffres entre parenthèses indiquent le différentiel de cas avec ceux de la veille.