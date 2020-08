Une programmation d’activités automnales bien remplie à Sainte-Thérèse

Les Thérésien.ne.s pourront reprendre leurs activités et cours favoris dès cet automne. La municipalité de Sainte-Thérèse propose de nouveau sa programmation de cours jeunesse, adultes, et 50 ans et plus.

L’inscription pourra se faire en ligne au www.sainte-therese.ca dès le 2 septembre, à 9 h, ou encore en personne dès le 9 septembre, à 9 h, à la Maison du citoyen (37, rue Turgeon) pendant les heures d’ouverture. Une carte citoyen ou une carte non-résident valide sera obligatoire.

Pour rappel, les citoyens de 65 ans et plus ont droit à un rabais de 10 % sur leur inscription à un ou plusieurs cours d’activités physiques dirigés en salle.

« La vie reprend tranquillement et différemment son cours, ainsi nous sommes ravis de permettre aux citoyennes et aux citoyens de réintégrer leurs activités préférées cet automne. Rien de mieux que de faire du sport, apprendre une nouvelle langue ou parfaire son coup de crayon pour se changer les idées et diversifier sa routine! », indique Sylvie Surprenant, mairesse de

Sainte-Thérèse.

Mesures particulières

Les consignes émises par la Santé publique seront appliquées et les mesures nécessaires seront mises en place pour assurer la sécurité de tous lors de la tenue des cours. Le nombre de places disponibles par cours a été réduit afin de respecter la distanciation physique recommandée.

De plus, le port du masque ou du couvre-visage sera obligatoire pour toute personne âgée de 10 ans et plus, et ce, jusqu’à ce que celle-ci soit à sa place dans son local.

La programmation des activités d’automne de la Ville est accessible en ligne au www.sainte-therese.ca > Quoi faire à Sainte-Thérèse > Inscription aux activités.