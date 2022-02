Jean-Philippe Boucher nommé directeur général de l'Union des municipalités du Québec

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) est heureuse d’annoncer la nomination de monsieur Jean-Philippe Boucher à titre de directeur général de l’Union. Cette nomination a été adoptée aujourd’hui à l’unanimité par les membres du conseil d’administration de l’UMQ.

« À titre de directeur général, Monsieur Boucher assumera un rôle clé, puisqu’il aura comme responsabilités de déterminer, d’orienter et de faire évoluer les dossiers prioritaires pour notre Union. Le comité de sélection a suivi un processus rigoureux, avec l’aide d’un consultant, pour nous accompagner dans la recherche du candidat idéal pour ce poste stratégique. Je suis assuré que Jean-Philippe saura relever avec brio, comme il l’a fait jusqu’à maintenant, les nombreux défis qui l’interpelleront », a déclaré le président de l’UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.



Riche d’une vaste expérience nourrie par ses 13 années au sein de l’Union, dont les huit dernières à titre de directeur des politiques, Monsieur Boucher a grandement contribué aux succès de l’organisation, alors qu’il avait notamment pour mandat de soutenir les instances de l’UMQ dans l’élaboration de l’ensemble de ses positions politiques.



« C’est un honneur pour moi d’être nommé directeur général de l’UMQ. Je tiens à remercier le président de l’Union ainsi que les membres du conseil d’administration pour leur confiance. J’entame avec enthousiasme ce nouveau chapitre de ma vie professionnelle à l’UMQ. Je tiens d’ailleurs à remercier mon prédécesseur, monsieur Jasmin Savard, qui laisse derrière lui une organisation forte et en santé. J’aurai le plaisir de travailler en continuité de son legs tout en poursuivant le développement de l’Union en comptant sur une équipe compétente et dévouée », a déclaré Monsieur Boucher.



Jean-Philippe Boucher entrera en poste le 28 février 2022. Il prendra ainsi la relève de Monsieur Savard, qui a assumé la direction générale de l’UMQ au cours des huit dernières années. « Je me fais le porte-parole des membres du conseil d’administration pour remercier à nouveau Jasmin pour tout le travail accompli et lui souhaiter bon succès dans ses nouvelles fonctions », a conclu Monsieur Côté