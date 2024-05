Portes ouvertes des travaux publics de Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse convie les citoyens aux portes ouvertes des travaux publics, le samedi 25 mai, de 8 h à 12 h aux ateliers municipaux (105, rue Blanchard).

Pour une deuxième année consécutive, cet événement familial permettra de voir l’envers du décor de ce service essentiel au bon fonctionnement de la Ville.

Durant l’avant-midi, vous pourrez faire la visite des lieux et monter à bord des véhicules. Vous pourrez également parcourir les kiosques et en apprendre plus sur les nombreux services des travaux publics : menuiserie, peinture, signalisation, aqueduc, égouts, mécanique, voirie, horticulture, écocentre, parcs et événements.

Des plantules d’arbres et des plants d’asclépiades (plante essentielle à la survie du monarque) seront remis gratuitement sur place. De plus, pour les petites fringales, des collations santé zéro déchet seront offertes!

« Cette journée est l’occasion de souligner le travail exceptionnel qu’effectuent nos équipes au quotidien. Beau temps, mauvais temps, ils travaillent pour vous. Ils entretiennent nos rues, nos trottoirs, nos parcs, notre réseau d’aqueduc et plus encore. Ils sont au cœur de notre collectivité, venez les rencontrer! » , souligne le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron.