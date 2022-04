Découvrez le nouveau visage d'entreprendre Matawinie

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie est particulièrement fière d’annoncer que le site internet www.entreprendrematawinie.com s’est refait une beauté avec une nouvelle identité visuelle revampée et actualisée au goût du jour.

Cette vitrine, qui est 100 % dédiée aux entrepreneurs de la Matawinie, est maintenant en ligne depuis quelques heures seulement. Allez y jeter un coup d’œil !

Entreprendre Matawinie, en quelques mots

Entreprendre Matawinie, c’est d’abord et avant tout LA référence numéro un pour le développement entrepreneurial en Matawinie. Concrètement, le projet s’adresse aux entrepreneurs en démarrage ainsi qu’aux entrepreneurs d’expérience et vise à recenser en un seul endroit, la très grande majorité des ressources disponibles sises sur le territoire.

Ainsi, nous souhaitons faciliter le démarrage de nouveaux projets entrepreneuriaux, bonifier l’offre de produits et services des commerces déjà existants et ultimement, à dynamiser le milieu de vie de notre belle Matawinie.

Vous y retrouverez de l’information concernant l’offre de service-conseil disponible, les programmes de financement, les ressources spécialisées accessibles, le mentorat, les campagnes d’achats local, des statistiques sur la Matawinie et les parcs industriels qui s’y retrouvent, un module de recherche pour les opportunités commerciales ainsi qu’une précieuse boîte à outils mise à la disposition des entrepreneurs pour aider à mieux planifier, gérer et mettre de l’avant votre entreprise.

« La Matawinie est un milieu de vie recherché pour ses grandes possibilités afin de s’y installer et d’y prospérer. Le développement de créneaux économiques innovants, structurants et avant-gardistes, est soutenu par de nombreux partenaires du territoire. Ce sont là, tous les ingrédients d’un avenir prometteur ! », mentionne Mme Isabelle Perreault, préfète de la MRC Matawinie.

Un peu d’histoire, et un retour en arrière

Initialement, c’est en 2015 que la SADC Matawinie avait réalisé une étude commerciale sur le territoire de la MRC Matawinie. Il s’agissait d’un projet mobilisateur qui visait dans un premier temps à préciser les besoins en commerces et services aux citoyens, villégiateurs et touristes du territoire.

À partir des différents constats de l’étude, nous souhaitions faciliter le démarrage de nouvelles entreprises ou encore la bonification de l’offre des commerces déjà existants. La vaste campagne de consultation menée en 2016 a permis d’identifier le top 3 des besoins commerciaux de chacune des municipalités participantes. Ces besoins prioritaires ont été présentés sous forme d’opportunités d’affaires, permettant ainsi de faciliter le démarrage, de pérenniser et de faire fructifier davantage les entreprises du territoire.

Chapeautée par la SADC Matawinie, l’étude commerciale Matawinie a été réalisée en collaboration avec dix (10) municipalités participantes.

6 bougies plus tard

« Après avoir soufflé ses 6 bougies cette année, nous souhaitions offrir aux entrepreneurs en démarrage ainsi qu’aux entrepreneurs d’expérience, une plate-forme où toutes les ressources qui impliquent de près et de loin le milieu de l’entrepreneuriat soient disponibles et accessibles. Et ce, de manière à permettre aux entreprises de passer à l’action plus facilement. », commente Jonathan Landreville, directeur général de la SADC Matawinie.

Une refonte complète du site internet et de son contenu a été réalisée et actualisée. Entreprendre Matawinie est également étroitement lié avec le projet de stratégie d’attraction du territoire de la MRC Matawinie et inspiré de l’image de marque territoriale de Lanaudière.

Comme cette plate-forme se veut évolutive, les entrepreneurs, municipalités et organismes de développement du territoire sont invités à nous communiquer toute nouvelle information qui pourrait être ajoutée et bonifiée sur la plate-forme d’entreprendre Matawinie.

Le saviez-vous ?

Ce sont un peu plus de 3 500 entreprises qui sont présentes sur le territoire, pour une population permanente d’un peu plus de 50 000 personnes. Parmi ces chiffres, on dénombre plus de 21 500 emplois actifs en Matawinie et le potentiel d’emplois est d’autant plus important vu les nombreux départs à la retraite. Visitée par des dizaines de milliers de visiteurs chaque année, c’est ce qui fait d’elle une destination incontournable dans la région de Lanaudière.

À propos de la SADC Matawinie

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie est un organisme à but non lucratif financé par Développement économique Canada. En action depuis bientôt 30 ans, la SADC est au cœur du développement économique de la MRC de Matawinie, qu’elle dessert activement.