Sans interruption pour la nuit du 31 décembre au 1er janvier
Le REM entre Brossard et Deux-Montagnes en fonction au jour de l'An
Du 31 décembre au 1er janvier, le service du REM, sur l'ensemble du réseau, entre Brossard et Deux-Montagnes, sera en fonction toute la nuit.
Le but est de permettre aux gens de se déplacer de manière simple, sécuritaire et confortable dans le cadre des célébrations du Nouvel An. Les tarifs habituels s’appliqueront.
Les 27 et 28 décembre 2025
Rappelons que le REM ne circulera pas les 27 et 28 décembre afin de réaliser des essais techniques en vue de l’ouverture de l’antenne Anse-à-l’Orme au printemps 2026.
Des options alternatives de transport sont en place pour ces deux jours. Consultez REM.info ou les planificateurs de trajets (Chrono, Transit, Google Maps) pour trouver la meilleure option.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Les bienfaits de l'exercice physique face à un cancer
La pratique d'une activité physique structurée chez les patients atteints d'un cancer est associée à une amélioration de la survie et à une réduction du risque de récidive, allant donc bien au-delà des soins de soutien et des traitements symptomatiques, rapporte une nouvelle méta-analyse taïwanaise. Ces résultats s'inscrivent dans le ...LIRE LA SUITE
Le taux de fécondité a légèrement augmenté au Québec en 2025
Le nombre de naissances d'une année à l'autre a augmenté au Québec en 2025 pour la première fois depuis 2021, mais reste bien en deçà du seuil prépandémique. Statistique Canada a recensé 78 200 naissances en 2025, soit 974 bébés de plus qu'en 2024, où 77 226 nouveaux Québécois avaient vu le jour. Le taux de fécondité a lui aussi ...LIRE LA SUITE
Les escaliers sont bons pour le cœur
Les personnes qui montent régulièrement des escaliers pourraient présenter un risque nettement moindre de développer des problèmes cardiovasculaires et d'en mourir, conclut une nouvelle méta-analyse britannique. Les chercheurs ont analysé les données issues de neuf études antérieures portant sur la montée d’escaliers, auxquelles avaient ...LIRE LA SUITE