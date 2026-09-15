Selon l’enquête sur les prévisions salariales pour 2027
Les employeurs québécois prévoient des augmentations de 3,1 % l’an prochain
Les employeurs québécois prévoient accorder des augmentations salariales de 3,1 % en moyenne l’an prochain, selon l’enquête sur les prévisions salariales pour 2027 de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés dévoilée mardi.
Il s’agit d’une quatrième année de modération après les hausses accordées durant la période de forte inflation.
L’enquête fait état d’un écart entre les attentes des hommes salariés et le plan des employeurs. Les travailleurs s’attendent à une augmentation de 4,6 %, selon un sondage Léger commandé par l’Ordre.
Il existe un écart important entre les ententes des hommes et des femmes, toujours selon le coup de sonde. Les travailleuses s’attendent, en moyenne, à des augmentations de 2,6 %.
L’écart entre les secteurs est «relativement modéré», selon l’Ordre. L’administration publique prévoit les plus faibles augmentations, à 2,7 %.
Au sommet, les employeurs des services d’utilité publics (distribution d’électricité et du gaz, les services téléphoniques, traitement des eaux, etc.) tablent plutôt sur une progression de 3,7 %.
Les prévisions salariales de l’Ordre ont été établies à partir des enquêtes menées par huit firmes spécialisées. Ensemble, elles présentent les intentions de 1300 entreprises situées au Québec.
La firme Léger, pour sa part, a mené un sondage en ligne auprès de 529 répondants du 31 juillet au 3 août, notamment pour connaître leurs attentes salariales.
Le Conseil de recherche et d’intelligence marketing canadien précise qu’une marge d’erreur ne peut être attribuée aux sondages en ligne, car ils ne procèdent pas à un échantillonnage aléatoire de la population.
Stéphane Rolland, La Presse Canadienne
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