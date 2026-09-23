Les escaliers sont bons pour le cœur

Les personnes qui montent régulièrement des escaliers pourraient présenter un risque nettement moindre de développer des problèmes cardiovasculaires et d'en mourir, conclut une nouvelle méta-analyse britannique.

Les chercheurs ont analysé les données issues de neuf études antérieures portant sur la montée d’escaliers, auxquelles avaient participé un peu moins de 500 000 personnes âgées de 35 à 84 ans, dont environ la moitié était des femmes, a-t-on indiqué par voie de communiqué.

On retrouvait parmi les participants aussi bien des adultes en bonne santé que des personnes souffrant déjà d’une maladie cardiovasculaire, telle qu’un antécédent d’infarctus du myocarde ou un rétrécissement des artères transportant le sang du cœur vers les jambes.

Les chercheurs ont cherché à déterminer si la montée d’escaliers était associée à des événements cardiovasculaires (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque et décès d’origine cardiovasculaire), ainsi qu’à la mortalité toutes causes confondues.

La montée d’escaliers a été associée à une réduction de 39 % du risque de décès d’origine cardiovasculaire et à une réduction de 24 % du risque de décès, toutes causes confondues, au cours des périodes d’étude respectives. Les personnes qui montaient des escaliers étaient également moins susceptibles que celles qui ne le faisaient pas de présenter une crise cardiaque, un AVC ou une insuffisance cardiaque.

Cette étude observationnelle ne permet pas de prouver que monter les escaliers réduit les risques de décès d’origine cardiovasculaire ou autres — elle montre simplement qu’il existe une association.

«L'activité physique consistant à monter les escaliers est associée à une réduction du risque de mortalité cardiovasculaire et de mortalité toutes causes confondues, concluent les auteurs. Ces résultats soulignent l'importance de promouvoir les activités quotidiennes, y compris sur le lieu de travail et à domicile, afin d'encourager des modes de vie plus sains et de réduire les risques liés aux maladies cardiovasculaires.»

Et bien que l’analyse n’ait pas établi de nombre précis de volées d’escaliers à gravir chaque jour, elle vient étayer les preuves selon lesquelles les activités quotidiennes qui augmentent brièvement la fréquence cardiaque peuvent contribuer à la santé cardiovasculaire. Chaque minute d'activité physique pratiquée chaque jour a son importance et les bienfaits sont cumulatifs.

Les conclusions de cette recherche ont été publiées par l'American Journal of Cardiovascular Drugs.

La Presse Canadienne