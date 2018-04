Cascades salue les efforts de la triathlète Amélie Kretz

Le 10 avril dernier, Cascades a présenté au parc Marie-Victorin de Kingsey Falls la 14e édition de son programme de bourses de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) qui a récompensé les efforts académiques et sportifs de 23 étudiants-athlètes de 14 à 24 ans. La jeune triathlète de Sainte-Thérèse, Amélie Kretz, s’est vu remettre la bourse de leadership au montant de 4 000 $

Tout juste âgée de 24 ans, Amélie Kretz s’est classée 8e à la Coupe du monde de New Plymouth, en Nouvelle-Zélande et du Yucatan, au Mexique, 9e à la Coupe du monde de Mooloolaba, en Australie et 5e du relais mixte aux Championnats du monde.

L’étudiante au baccalauréat en nutrition à l’Université de Guelph, a un seuil de tolérance à la douleur très élevé, caractéristique bien utile dans son sport. Elle parfait présentement sa natation dans les 100 premiers mètres et son sprint à la course à pied.

Un retour parmi les huit premières au classement international et un bon résultat à l’étape montréalaise des Séries mondiales sont ses objectifs cette saison. Une fois diplômée en nutrition, elle projette de poursuivre ses études à la maîtrise en physiothérapie, tout en continuant sa quête d’une médaille olympique.

« Cascades est très fière d’épauler dans leur parcours de jeunes étudiants-athlètes et modèles de partout dans la province. La collaboration de notre entreprise avec la Fondation de l’athlète d’excellence en est maintenant à sa 14e année et nous a permis de remettre près de 275 bourses totalisant 1 million de dollars. Le talent, la discipline et la détermination de nos boursiers nous inspirent », a souligné M. Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

M. Claude Chagnon, président de la Fondation, s’est réjoui de la force du partenariat entre Cascades et la FAEQ, dont les fruits sont cueillis année après année par plusieurs des meilleurs étudiants-athlètes de la province. Le soutien que leur offre la célèbre entreprise québécoise tôt dans leur parcours académique et sportif est une composante importante des fondations menant aux succès éclatants de la majorité d’entre eux.