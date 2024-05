Trois athlètes de la région récompensés par la Fondation Aléo

Trois para-athlètes de la région ont obtenu une bourse de Fondation Aléo. Il s'agit de Gabriel Séguin en paratennis de table (classe 6), Vincent Boily et Jean-François Huneault en parahockey. Il y a eu un total de 14 récipiendaires à travers le Québec.

Gabriel, âgé de 23 ans, de Blainville a reçu un montant de 3 000 $. Il est médaillé de bronze au US Open, à Fort Worth, au Texas, en juillet 2023. Il étudie au baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde à l’Université du Québec à Montréal. Après ses études, Gabriel prévoit être professeur d'anglais au niveau secondaire.

Vincent, âgé de 23 ans, de Saint-Eustache est médaillé d’argent avec Équipe Canada aux Championnats du monde de parahockey sur glace, en juin 2023, à Moose Jaw. Il étudie au baccalauréat en administration des affaires, à l’Université du Québec à Montréal et il a comme objectif de devenir agent de sportifs.

Jean-François, âgé de 29 ans, aussi de Saint-Eustache est médaillé d’argent avec Équipe Canada aux Championnats du monde de parahockey sur glace, en juin 2023, à Moose Jaw. Le gardien de but pour Équipe Canada est athlète à temps plein et père de deux enfants!

Le Programme de bourses Loto-Québec a une couleur unique au sein de la Fondation Aléo, car il reconnaît annuellement les réalisations d’athlètes ayant une limitation physique ou sensorielle exclusivement. Aléo gère le programme, en collaboration avec des organismes qui encadrent les para-athlètes. En 2024, Parasports Québec, Ski de fond Québec, Hockey Québec, la Fédération de natation du Québec, l’Association québécoise des sports pour paralytiques cérébraux, Ski Québec Alpin, l’Association sportive des Sourds du Québec, Badminton Québec et Tennis de table Québec collaborent à nouveau au programme.

« Il est essentiel de souligner le grand impact dans notre sphère sportive des para-athlètes québécois et c’est avec beaucoup de reconnaissance que nous pouvons le faire en collaboration avec Loto-Québec pour une 17e année. La société d’État est une partenaire loyale de la Fondation Aléo et nous sommes extrêmement fiers de la compter parmi nos plus prestigieuses alliées qui contribuent grandement la poursuite de notre mission. Nous lui disons encore une fois un énorme merci! », indique Martin Lavigne, président de la Fondation Aléo