Première pelletée de terre du nouvel aréna de Sainte-Thérèse

La première pelletée de terre du projet de construction du nouvel aréna de Sainte-Thérèse a été réalisée le jeudi 19 juin. Son ouverture est prévue à l'été en 2027.

Ce lancement s'est déroulé en présence du maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron, de Madeleine Chenette, députée fédérale de Thérèse-De Blainville et secrétaire parlementaire du ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d’État (Sports), de Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, et de Eric Girard, député provincial de Groulx, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise.

« Ce nouvel aréna contribuera à bâtir un environnement sain, inclusif et inspirant pour nos jeunes et pour tous ceux qui souhaitent rester actifs. Le gouvernement fédéral est fier d’investir 6,3 millions de dollars pour un espace rassembleur qui s’inscrit dans la volonté de soutenir des projets d’infrastructures récréatives et sportives, contribuant, sans aucun doute, directement au dynamisme et au développement de la communauté », s’est réjouie la députée Chenette.

« L’accès à des infrastructures modernes, sécuritaires et de qualité est primordial pour encourager les gens à bouger. Il est très important pour notre gouvernement de donner les moyens nécessaires aux municipalités de réaliser ces importants projets. L’aréna de Sainte-Thérèse sera au cœur de la vie de toute la communauté et je suis convaincue que les citoyens l’utiliseront en grand nombre!», a souligné la ministre Charest.

«Ce nouvel aréna était attendu depuis longtemps dans la communauté et il complétera à merveille l’offre de sports et loisirs de la région. Je suis convaincu qu’il deviendra un carrefour indispensable pour les familles. Merci à ceux et celles qui ont travaillé sans relâche à ce dossier important », a mentionné le ministre Girard.

« Nous sommes fiers d’aller de l’avant avec le projet d’aréna, qui répond à nos besoins et offrira un milieu stimulant et sécuritaire à nos jeunes, à nos familles et à nos partenaires sportifs. L’attente en a valu le coup : alors que la plus basse soumission en 2022 était de 34 millions de dollars, taxes incluses, le prix obtenu en 2025 est de 27 millions de dollars taxes incluses, et ce, grâce à des modifications que nous avons apportées aux plans du bâtiment. Si on prend en considération la subvention additionnelle de 3,8 millions de dollars que nous avons reçue via le programme PAFIRS, c’est près de 10 millions de dollars que nous économiserons sur le coût net du bâtiment par rapport à la mouture de 2022 », a déclaré M. Christian Charron, maire de Sainte-Thérèse.

« Nous sommes heureux d’être partenaires de ce projet, puisque l’implantation d’un aréna sur notre campus permettra de diversifier l’offre d’activités sportives pour la communauté collégiale, notamment pour l’équipe de hockey des Nordiques et les cours d’éducation physique. Le bien-être étudiant se nourrit par l’esprit, mais aussi par de saines habitudes de vie », mentionne le directeur général du Collège Lionel- Groulx, M. Philippe Nasr.

Le gouvernement fédéral a investi plus de 6,3 millions de dollars provenant du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). La contribution du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) s’élève à plus de 10 millions de dollars (incluant la bonification surchauffe) et la Ville de Sainte-Thérèse a contribué à hauteur de 12,3 millions de dollars.

Longtemps attendu par les citoyens, le nouvel aréna offrira des installations modernes, fonctionnelles et de grande qualité, tant pour la population que pour les nombreuses associations sportives qui l’utiliseront. Ce projet structurant vient confirmer la volonté du conseil municipal de doter la ville d’infrastructures à la hauteur de ses ambitions collectives et du dynamisme de sa communauté.

Initialement retardé en raison de coûts de construction trop élevés pour la première mouture des plans, le projet a fait l’objet d’une révision rigoureuse. Afin de respecter le budget fixé et de tenir compte de la capacité de payer des contribuables, la Ville a fait des choix judicieux en ajustant la conception : les nouveaux plans misent sur une structure avec moins de bois et des espaces communs plus compacts, sans compromettre la qualité des installations sportives. Il s’agit d’une décision responsable, guidée par la volonté d’agir avec rigueur et vision.

Le chantier s’échelonnera sur les 24 prochains mois approximativement, avec une ouverture prévue à l’été 2027. Le conseil municipal et la Ville suivront de près l’avancement des travaux afin d’assurer leur bon déroulement.

Historique du projet

Ce projet d’envergure s’inscrit dans une démarche rigoureuse amorcée dès 2018. À l’époque, la Ville déposait une première demande de subvention afin de remplacer l’ancien aréna du Collège Lionel-Groulx, rapidement suivie de la démolition du bâtiment et d’une seconde demande de financement.

En 2021, la Ville recevait une aide financière de plus de 12,7 millions de dollars dans le cadre du programme PAFIRS, ce qui lui a permis d’amorcer les étapes officielles, dont l’adoption d’un règlement municipal et l’octroi de contrats professionnels.

En 2022, les esquisses du futur aréna étaient dévoilées, mais la flambée des coûts de construction a mené au rejet des soumissions reçues. La Ville a alors entrepris une révision complète du projet, soutenu par une bonification de la subvention, adoptée en avril 2023.

Les plans ont depuis été ajustés pour respecter les capacités financières de la communauté, et un nouvel appel d’offres pour le projet révisé a été lancé à l’automne 2024. Ce long processus, marqué par la persévérance, témoigne de l’engagement de la Ville envers la construction d’une infrastructure sportive moderne, durable et accessible.