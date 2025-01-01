Nous joindre
Embarcations non motorisées

Deux nouveaux accès à la rivière du Nord à venir à Saint-Colomban

18 août 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Deux nouveaux accès à la rivière du Nord pour les embarcations non motorisées seront accessibles dès 2026 à Saint-Colomban, à partir de la rue des Pignons et du parc de la Volière.

Ces aménagements seront possibles grâce à une subvention de 157 605 $, octroyée dans le cadre de l’entente sectorielle de développement pour la mise en valeur et la protection des rivières, en collaboration avec la Ville de Mirabel, le gouvernement du Québec et la MRC de La Rivière-du-Nord. De son côté, la Ville de Saint-Colomban investira 39 401,25 $ dans le projet.

Les aménagements prévus offriront aux citoyens des infrastructures sécuritaires et de qualité, conçues dans le plus grand respect de la biodiversité et des caractéristiques environnementales des deux sites. L’accès sera gratuit pour tous, permettant ainsi de profiter pleinement de ce joyau naturel directement à partir du territoire colombanois.

« Nous sommes très heureux de concrétiser cet objectif que nous poursuivions depuis plusieurs années : offrir à nos citoyens et à nos citoyennes un accès de qualité à la rivière du Nord directement sur notre territoire. Saint-Colomban est un milieu naturel unique et nous sommes privilégiés d’avoir accès à une aussi belle rivière, qui nous permet entre autres d’encourager le plein air de proximité en respect avec l’écosystème. Ce projet s’inscrit dans une vision régionale concertée et je remercie la Ville de Mirabel et le gouvernement du Québec pour leur apport précieux dans ce projet. », souligne Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban et préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord.

Ces accès seront à la disposition des citoyens utilisant kayak, canot ou planche à pagaie.

 

