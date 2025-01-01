Plus que 100 jours avant la 60e Finale des Jeux du Québec à Blainville

Dans exactement 100 jours, la flamme des Jeux du Québec s’allumera à Blainville pour marquer le début de la 60e Finale des Jeux du Québec. Du 27 février au 7 mars 2026, 3 000 athlètes âgés de 12 à 17 ans prendront part au plus grand rassemblement multisports au Québec.

On indique que l’événement générera des retombées économiques estimées à près de 20 millions de dollars pour la région hôtesse.

« Dans 100 jours, Blainville accueillera la plus grande compétition multisports au Québec. Les Jeux du Québec, c’est bien plus qu’un rendez-vous sportif : c’est une expérience marquante où naissent des souvenirs impérissables et des amitiés, en plus d’agir comme un véritable tremplin pour nos jeunes athlètes. Je souhaite une excellente fin de préparatifs à toutes les équipes, aux bénévoles et à nos partenaires qui rendent cette grande célébration du sport possible. », exprime par voie de communiqué Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l’Estrie.

« Cette 60e édition promet d’être très spéciale! La communauté blainvilloise et des Laurentides est prête à accueillir le Québec et à poursuivre cette grande tradition de chez nous. Depuis 1971, les Jeux du Québec inspirent les athlètes de toutes les régions. Moment fort du sport au Québec en 2026, cette Finale permettra à la jeunesse québé- coise de se dépasser, dans un grand esprit de camaraderie et de partage. », ajoute Sébastien Théberge, président de SPORTSQUÉBEC.

La tournée de la flamme : rallumer l’esprit des Jeux dans la région

Avant d’arriver à Blainville, la flamme des Jeux parcourra la région dans le cadre de la Tournée de la flamme, présentée par la MRC de Thérèse-De Blainville.

De novembre à février, le Comité organisateur sillonnera différentes MRC afin d’allumer symboliquement la flamme dans le cœur de la communauté et de favoriser la synergie interrégionale. Cet itinéraire, composé d’événements culturels, sportifs, politiques et communautaires, marquera le décompte vers la grande célébration du sport et de la jeunesse québécoise. La liste complète des endroits visités lors de la Tournée de la flamme est disponible au : www.jdqblainville.com/tournee-de-la-flamme

« La MRC de Thérèse-De Blainville est fière d’être un partenaire de premier plan de la 60e Finale des Jeux du Québec – Blainville 2026. Par la Tournée de la flamme, nous souhaitons rallumer l’esprit des Jeux dans chacune de nos municipalités et rappeler que le sport, la jeunesse et la fierté régionale sont au cœur de notre identité collective. Ensemble, nous ferons de cette Finale un moment historique qui rayonnera bien au-delà de notre territoire.», indique Kamal El-Batal, Directeur général et Greffier-Trésorier de la MRC de Thérèse-De Blainville.

« Les Jeux du Québec de Blainville approchent à grands pas et je suis certain que toute la population sera fin prête. Bien plus qu’une compétition sportive, c’est un vérita- ble levier de développement pour nos communautés. Pour Blainville et notre région, un événement de cette envergure génère des retombées économiques immédiates, mais aussi un héritage durable en matière d’infrastructures sportives et d’engage- ment communautaire. Je remercie les membres de l’équipe organisatrice ainsi que les nombreux bénévoles qui sont déjà à pied d’œuvre pour préparer l’événement et assurer des jeux mémorables. », dit Mario Laframboise, député de Blainville.

Des cérémonies hautes en couleur et en émotions

Les cérémonies d’ouverture et de clôture de cette 60e Finale promettent de marquer les esprits grâce à une direction artistique confiée au duo Team White, formé de Katerine et Alexandre Leblanc, grands gagnants de la première saison de Révolution à TVA.

Le coup d’envoi sera donné en grand, entre autres, avec les performances électrisantes de Jay Scott et Sarahmée, deux artistes incontournables de la scène musicale québécoise.

Pour conclure ces 10 jours d’intensité et de dépassement, Fredz et Billie du Page feront vibrer le public grâce à leur énergie contagieuse et viendront mettre la touche finale à cette 60e édition. Plusieurs autres artistes surprises présentant des numéros alliant danse, art graphique et musique sont aussi à prévoir lors de ces deux soirées.

Afin de faire vivre une expérience lumineuse et immersive au public dans l’assistance, le Comité organisateur s’associe à PixMob, la compagnie montréalaise reconnue mondialement pour ses expériences lumineuses immersives. Des bracelets lumineux seront distribués sur place, trans- formant le site en une explosion de lumière et d’émotions partagées. Les billets sont en vente dès maintenant via ticketmaster.ca Cérémonie d’ouverture

Cérémonie de clôture

«Depuis plus de 40 ans, Desjardins soutient les Jeux du Québec et c’est avec toujours la même fierté que nous agissons à titre de présentateur officiel de la 60e Finale. Parce que nous croyons au pouvoir positif des Jeux. À son impact sur les communautés qui les accueillent et sur le parcours des jeunes qui y participent. À 100 jours du coup d’envoi, nous souhaitons le meilleur des succès à toutes celles et ceux qui se préparent avec passion et détermination.», termine Marie-Huguette Cormier, première vice-présidente, Expérience membre et client, Coopération et Transformation humaine.