Une jeune en plongeon du club L'Envol au sein de l’équipe Jeunes espoirs

Victoria Sensemat, de Plongeon L'Envol, est arrivée à se tailler une place au sein de l'équipe de Plongeon Québec Jeunes espoirs pour la saison 2025-2026. Elle regroupe des jeunes plongeurs et plongeuses de 12 ans et moins présentant un fort potentiel de développement pour les prochaines années.

La jeune athlète a été suivie par l'équipe d'identification de talent de Plongeon Québec durant toute sa saison dernière lui permettant d'être considéré comme une plongeuse avec un bel avenir qui l'attend dans le sport.

Cette sélection est le fruit d’un processus rigoureux d’observation et d’analyse mené tout au long de la dernière saison. Plusieurs critères techniques, physiques et comportementaux ont été pris en compte. La flexibilité, la coordination, la force, la qualité des positions, le rythme d’apprentissage ainsi que la force mentale figurent parmi les éléments clés qui ont guidé le comité dans ses décisions.

Le programme d’identification de talent vise à encourager l’intérêt pour le plongeon et à soutenir la progression des jeunes athlètes prometteurs. En offrant un cadre structuré permettant d’approfondir leurs habiletés et de cultiver leur motivation, Plongeon Québec contribue à bâtir une relève solide, passionnée et bien préparée pour les étapes futures de leur parcours sportif.