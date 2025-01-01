Douze enfants parrainés pour le 25 anniversaire du 24h Tremblant

L'événement sportif philanthropique, le 24h Tremblant célèbre cette année ses 25 ans d'existence. Pour souligner ce quart de siècle de mobilisation, l’organisation a dévoilé les 25 personnalités publiques qui s’allient à la cause ainsi que les 12 enfants parrainés.

C'est du 12 au 14 décembre au Mont-Tremblant que se déroulera l'événement.

Cette 25e édition marquera un tournant symbolique : en décembre, le 24h Tremblant deviendra le 25h Tremblant, une édition anniversaire prolongée d’une heure. Au programme : une parade de départ retraçant les moments forts des 25 dernières années, un coup de minuit réinventé et une grande fête de retrouvailles réunissant participants, personnalités et piliers de l’événement.

La programmation complète sera dévoilée dans les prochaines semaines.

Un impact colossal depuis 2001

Depuis sa création en 2001, le 24h Tremblant a amassé plus de 63 millions de dollars, permettant de financer la recherche de pointe en cancer pédiatrique, des soins spécialisés et des programmes sociaux transformateurs qui changent la vie de milliers d’enfants et de leurs familles.

Au fil des ans, l’événement a mobilisé une communauté exceptionnelle comptant plus de 48 000 participants, 632 000 donateurs et 6 500 bénévoles, unis par une même mission : faire bouger des montagnes pour la santé et le mieux-être des enfants.

Les sommes récoltées soutiennent cinq fondations bénéficiaires : la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation CHU Sainte-Justine, La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, la Fondation du CHEO et la Fondation Tremblant.

25 personnalités mobilisées pour la cause

Cette année, 25 personnalités issues du sport, des médias, des arts et des affaires porteront haut la voix des enfants malades ou qui font face à des défis. Alanis Désilets, Alexandra Oberson, Alexandre Bilodeau, Alexandre Despatie, Benoît Gagnon, Camille D. Sperandio, Dominic Arpin, Élisabeth Abbatiello, Erik Guay, Evelyne Audet, Frédérick Plante, Geneviève Borne, Geneviève Tardif-Lefebvre, Gloria-Bella Brisson, Greg Basquiat, Ingrid Falaise, Joey Scarpellino, Juliette Goyette, Kevin Raphaël, Mireille Boutin, Patricia Boal, Patrick-Emmanuel Abellard, Phil Denis, Philippe Fehmiu et Sébastien Paradis.

12 enfants parrainés, symboles d’espoir et de courage

Chaque édition met de l’avant des enfants inspirants, véritables visages de la cause. En 2025, 12 jeunes provenant du Québec et de l’Ontario seront honorés :

Axel Avon, 4 ans de Saint-Constant

Béatrice Lavoie, 6 ans de Gatineau

Bruce Bitar, 4 ans de Laval

Clément Verreault, 8 ans Sainte-Pétronille

Éliakim Payet, 9 ans de Sherbrooke

Emmanuelle Cossette, 9 ans de Mont-Saint-Hilaire

Ève Gingras, 12 ans de Rawdon

Pierre-Antoine O'Leary, 9 ans de Val-Morin

Raphaël Joyal, 9 ans de Montréal

Soraïa Fatoumata Kebe, 8 ans de Gatineau

Stefano Ruvo, 15 ans de Saint-Léonard

Victoria Smirnova, 12 ans de Mont-Blanc



Un rendez-vous à ne pas manquer

Le 24h Tremblant est bien plus qu’un défi sportif : il est devenu en 25 ans un mouvement de solidarité unique, transformant l’endurance en espoir, la fête en dons concrets et l’engagement individuel en impact collectif.

Les inscriptions sont toujours ouvertes : 24htremblant.com