Ville de Sainte-Thérèse

Les parcs Georges-Émile-Charron, Charles-Bosson et Émile-Maillé modernisés

8 août 2025
Par Salle des nouvelles

Durant l'été, la Ville de Sainte-Thérèse a réalisé des travaux majeurs d’aménagement et de mise à niveau dans le parc Georges-Émile-Charron. Une inauguration a d’ailleurs eu lieu le 6 août dernier pour célébrer la fin des travaux. Également, des ajouts ont été effectués au parc Charles-Bosson et d’autres auront lieu au parc Émile-Maillé. 

Grâce à des installations modernisées et conviviales, ces trois parcs deviennent de véritables lieux de rassemblement intergénérationnel, favorisant les rencontres, les jeux et la création de souvenirs pour les jeunes familles thérésiennes. « Investir dans nos parcs, c’est investir dans nos communautés, dans le bien-être des familles et dans l’avenir de nos jeunes. C’est aussi créer des milieux de vie inclusifs et animés », affirme le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Le parc Georges-Émile-Charron, qui a bénéficié d’un investissement de 250 000 $, possède des modules de jeux adaptés aux enfants de tous âges, d’une nouvelle glissade, d’un mobilier de détente et d’un réaménagement paysager pensé pour maximiser l’expérience des usagers. « Ce projet me tient particulièrement à cœur, car je sais à quel point un parc de qualité fait une différence, surtout dans des quartiers où de nombreux citoyens n’ont pas accès à une cour extérieure. Chaque enfant mérite un espace pour jouer, s’épanouir et profiter de l’été en toute sécurité », souligne madame Jacynthe Prince, conseillère municipale du district Morris.

Du côté du parc Charles-Bosson, les travaux ont permis de bonifier l’aire de jeux existante et de remplacer le mobilier urbain. Il s’agit d’un investissement de 75 000 $. En parallèle, la Ville poursuit ses efforts pour bonifier l’ensemble de ses parcs. Des travaux auront lieu sous peu au parc Émile-Maillé afin de remplacer et d’installer de nouveaux modules de jeux pour les enfants de 2 à 5 ans, ainsi qu’une nouvelle balançoire. Un investissement de 55 000 $ y sera consacré, permettant d’offrir un espace encore plus stimulant et sécuritaire pour les tout-petits. Ces améliorations, prévues entre août et septembre 2025, viendront renforcer l’accessibilité et la qualité des installations dans l’ensemble du réseau de parcs municipaux.

Ces réalisations s’inscrivent en cohérence avec la nouvelle Politique familiale municipale, récemment adoptée par la Ville, qui vise à renforcer la place des familles, des enfants et des aînés au cœur des décisions municipales. « Les parcs sont plus que des infrastructures de loisirs : ce sont des lieux de convergence, d’émotion, de souvenirs et de communauté. Ils reflètent nos valeurs, notre vision et notre engagement envers nos citoyennes et citoyens », conclut le maire Charron.

