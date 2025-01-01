Nous joindre
Alexandre Arseneault

Un joueur de volleyball de Rosemère aux Jeux d'été du Canada

durée 10h00
12 août 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Du 8 au 25 août, la Ville de St. John’s à Terre-Neuve-et-Labrador accueille 4 000 athlètes de haut niveau pour les Jeux d'été du Canada, et le jeune homme de Rosemère , Alexandre Arseneault y sera à partir du 19 août pour défendre les couleurs de la Belle province en volleyball intérieur.

L'athlète fait partie de l'équipe formée par Samuel Barbeau, Vincent Blanchard, Émile Breton, Eliot Chamberland, Émeric Chartier, Simon Dépatie, Mathieu Gilbert, Christophe Godin, Maxence Goyette, Nicolas Leduc, Edmond McComber, William Monette, Pavlo Ostapchuk, Thomas Poirier, Nathan Séguin-Lescarbeau, Justin Tousignant et Antony Vallières. Ils participent aux préliminaire dans la division A.

L'équipe est sous la direction de l'entraîneur-chef Ghazi Guidara et des entraîneurs adjoints, Ghislain Guénette et Mahdi Gara. 

Leur première partie doit se tenir au Newfoundland & Labrador Sports Centre le 19 août contre la Colombie-Britannique . Puis une seconde le 20 août au The Works - Field House contre l'équipe de Terre-Neuve-et-Labrador et finalement le 21 août contre la Saskatchewan.

Mentionnons qu'Alexandre a représenté le Canada aux Championnats du monde U19 de volleyball intérieur, du 24 juillet au 3 août à Tachkent, en Ouzbékistan.

 

 

 

 

