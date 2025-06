À trottinette électrique, le port du casque est obligatoire

La loi au Québec oblige le port du casque pour les utilisateurs de tous les types d’appareils de transport personnel motorisés, tels que les trottinettes électriques.

Le ministère des Transports (MTQ) rappelle que les usagers doivent être âgés d’au moins 14 ans. Ils sont également tenus de respecter les mêmes règles de circulation que les cyclistes et ne doivent pas transporter de passagers.

Enfin, ces appareils ne peuvent être utilisés que sur les routes dont la limite de vitesse ne dépasse pas 50 km/h et sur leurs voies cyclables (à moins d’une signalisation contraire). Ils doivent posséder un frein sur chaque roue et leur vitesse maximale doit être limitée à 25 km/h ou moins.

On rappelle que l’adoption de comportements responsables de la part de l’ensemble des usagers de la route contribue à favoriser la cohabitation harmonieuse et sécuritaire de tous.

Points à savoir

Un appareil de transport personnel motorisé (ATPM) est un véhicule qui est destiné au transport de personnes et qui est muni exclusivement de moteurs électriques, d’au moins une roue et n’a pas d’habitacle fermé par une matière rigide ou molle, transparente ou opaque.

Les trottinettes électriques et les véhicules gyroscopiques sont des exemples d’appareils pouvant correspondre à un ATPM.

Selon les données du Service de police de la Ville de Montréal, 1 045 constats d’infraction liés au non-respect des règles ont été remis à des utilisateurs d’ATPM entre les mois de juillet 2023 et février 2025. Les trois infractions les plus souvent sanctionnées sont : la circulation sans le port du casque, à 61 % (638 constats), le non-respect de l’arrêt obligatoire à un feu rouge, à 13 % (136 constats) et la circulation sur un trottoir, à 5 % (53 constats).