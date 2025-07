Un gala de fin de saison pour L’Attaque de Thérèse-Martin

C’est devant plus de 300 convives réunis à la salle municipale de Saint-Paul que le programme de hockey scolaire de L'Attaque de Thérèse-Martin tenait récemment son gala de fin d’année, venant clore sa huitième année d’existence.

« Avant toute chose, j’aimerais remercier le comité de parents et le comité du gala, qui se dévouent corps et âme afin d'apporter un soutien au programme et une valeur ajoutée toujours grandissante », tient à souligner Monsieur Jacques Laporte, mandataire sportif.

Le gala de fin de saison se veut l’occasion de souligner les efforts académiques et sportifs des étudiants-athlètes de L’Attaque de Thérèse-Martin.

Fait à noter, 30 joueurs ont maintenu une moyenne scolaire de 85 % et plus cette saison. Dans le cadre du gala, cinq bourses de la Fondation Dominique-Ducharme ont également été remises.

Moment touchant de la soirée, le gala a aussi permis aux 15 finissants du programme de recevoir en cadeau le chandail qu’ils ont fièrement porté au cours des cinq dernières années.