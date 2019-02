Rénovation de maison : 5 erreurs à ne pas commettre

Selon la nature de vos travaux de rénovation, le chantier promet d’être très important avec son lot de mauvaises surprises et de rallonges budgétaires ! Voici quelques erreurs à ne pas commettre pour réussir votre projet.

Faire une estimation floue de votre chantier

Rien de mieux que de sous-estimer les travaux pour dépasser son budget de rénovation. En faisant venir un expert en construction, les postes essentiels seront étudiés : l’état de la toiture, de la charpente et des fondations pour l’aspect fonctionnel, l’électricité et la plomberie pour votre sécurité et votre confort.

Si vous modifiez la structure intérieure, n’oubliez pas de préparer un plan, il constituera la base de travail de l’ensemble des corps de métier qui interviendront.

Ne pas demander de soumissions

Les prix varient fortement d’une entreprise à l’autre. Avec au moins trois soumissions, vous pourrez comparer les prix au vu des prestations proposées, mais aussi des matériaux utilisés. Profitez-en aussi pour demander si vos travaux seront bien effectués par ses soins ou par des sous-traitants.

Ne pas vérifier la fiabilité de l’entreprise choisie

Les critères de choix de l’entrepreneur sont importants, pensez à vérifier :

son sérieux auprès de la Régie du Bâtiment,

sa disponibilité pour éviter l’étalement des travaux dans le temps,

le mode de paiement (méfiez-vous de toute demande d’argent comptant),

sa couverture d’assurance responsabilité civile et accidents de travail.

Signez un contrat qui l’oblige à honorer ses prestations au prix annoncé et dans les délais.

Ne pas établir de priorités si vous faites les travaux vous-même

Si vous entreprenez la rénovation de votre logement vous-même, priorisez vos travaux. Il vaut mieux s’attaquer d’abord aux chambres et la salle de bain en premier, surtout si vous habitez votre maison. Vous aurez besoin de vous reposer au calme.

Achetez des outils de qualité professionnelle ou louez-les, ils seront plus performants. Ne négligez pas la qualité des matériaux, le bas de gamme finira par vous coûter plus cher dans la durée.

Sachez déléguer. Selon les tâches, le savoir-faire d’un pro est irremplaçable. Confiez votre sablage de plancher en bois franc à un professionnel pour rénover plus vite et dans les règles de l’art votre revêtement. En plus, il vous donnera des conseils précieux pour son entretien.

Ne pas demander les permis nécessaires

N’oubliez pas de vous renseigner sur le règlement municipal, surtout si vous avez prévu un agrandissement de votre maison. Il se peut que vous soyez obligé de demander un permis de travaux et votre chantier serait retardé, voire illégal.