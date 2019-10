TOP 6 des activités intérieures à faire en famille à Laval

La météo est mauvaise et vous êtes cantonné à l’intérieur avec les enfants? Voici une petite sélection d'activités à faire à Laval par jour de pluie.

Maeva Surf

La baignade, même par temps froid ou pluvieux -- c’est ce que vous propose Maeva Surf. Ouvert à l'année, quelle que soit la météo affichée, vous pourrez y apprendre à surfer à votre rythme.

Il est aussi possible de louer un accès exclusif à la vague artificielle et d'y organiser des événements tels que les fêtes d'anniversaires ou des enterrements de vie de célibataire. L'endroit dispose également d'une terrasse et d'un bistro.

X-CAPE

Mettez votre esprit d’équipe à l’épreuve avec cette nouvelle génération de jeux d'évasion. Vous aurez le choix entre trois missions : désamorcer une bombe cachée, trouver l'antidote à un virus mortel, ou enquêter des phénomènes paranormaux dans un manoir hanté.

X-CAPE Laval dispose également d'une salle de réception et d'un menu traiteur pour les groupes d’anniversaires.

iSaute

Des trampolines à volonté -- rien de mieux pour retomber en enfance! Les enfants adoreront faire des acrobaties et se défouler chez iSaute à Laval. Si vous y allez en soirée, vous profiterez même de jeux de lumières et d'un DJ.

Les fêtes d'enfants chez iSaute sont également extrêmement populaires. À noter : les salles sont souvent réservées plusieurs semaines à l'avance lors des fins de semaine ou des congés fériés.

Zone 15

Vous êtes du genre compétitif? Ce centre récréatif vous conviendra parfaitement. Les activités varient du Laser Tag au mini-golf fluorescent. On y retrouve également un simulateur de conduite, le tout dans une ambiance décontractée et futuriste.

Récemment, Zone 15 a ouvert un espace Lounge réservé aux adultes -- vous pourrez y prendre un verre en toute tranquillité et regarder vos émissions de sports favorites sur écran géant.

Musée pour enfants de Laval

Ce musée donne l'occasion aux plus jeunes de découvrir des métiers qui les feront rêver. Astronaute, pompier, mécanicien, vétérinaire… plus d’une vingtaine de métiers sont représentés. Les enfants pourront se costumer et participer à des jeux d’adresse.

Vous comptez y passer la journée? Apportez votre propre lunch -- des tables et des fours à micro-ondes sont disponibles dans la section dîner.

Funtropolis

Vos enfants ont besoin d’espace pour bouger? Le Funtropolis est un très bon choix. Au programme: glissades, escalades, trampolines, tyroliennes, labyrinthes à niveaux multiples, et bien plus encore.

Le centre œuvre constamment à actualiser et diversifier ses jeux. Il propose maintenant le simulateur 4D « X-Rider », qui offre une submersion totale dans l'ambiance d'un film 3D avec des mouvements à 360° et différents effets spéciaux.

Vous voilà maintenant armés d'idées pour casser la routine. Laval vous offre une panoplie d'activités plus divertissantes les unes que les autres… qu’attendez-vous?