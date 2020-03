Les mesures préventives prises par le milieu de la restauration

Les restaurants sont des lieux particulièrement propices à la propagation du coronavirus et plusieurs établissements ont pris des mesures d'atténuation et de précaution.

Chez Tim Horton, les repas sont servis uniquement dans des sacs plutôt sur des plateaux et les serviettes de table sont remises sur demande seulement. On a rangé la vaisselle réutilisable et les portes d'accès aux établissements sont régulièrement nettoyées.

Les restaurants McDonald's ont augmenté la fréquence de plusieurs tâches de nettoyage, en portant une attention particulière aux salles de bain et aux surfaces fréquemment touchées, dont les poignées de porte, les bornes de commande, les claviers bancaires et les comptoirs. De même, on a fermé temporairement les aires de jeux.

McDonald’s recommande également à tous les employés qui présentent des symptômes de la maladie ou qui ont récemment voyagé dans des zones touchées de rester à la maison. Les restaurants détenus par l’entreprise au Canada et la plupart des franchisés ont déjà en place des politiques de congés rémunérés.

Aux Rôtisseries Saint-Hubert, les tables, les chaises, les banquettes et les menus sont désinfectés entre chaque visiteur, et tous les autres items touchés par les clients sont aussi désinfectés régulièrement. Des bouteilles de désinfectant sont déposées à l’accueil et à proximité des caisses.

Toujours chez Saint-Hubert, tous les articles et condiments comme les bouteilles de Ketchup sont retirées des tables. Les jouets pour enfants sont retirés des salles de jeux et les crayons de cire sont jetés après utilisation. Les chaises d’appoint, les chaises hautes, les tablettes électroniques et télévisions à la disposition des enfants sont nettoyées et désinfectées après chaque utilisation. Une pellicule de plastique est remise sur les plateaux des chaises hautes une fois désinfectées.