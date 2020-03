Limiter les activités humaines pour freiner la propagation

Les mesures annoncées depuis les derniers jours par les autorités gouvernementales québécoises, canadiennes et internationales semblent extrêmes mais il ne peut en être autrement: la seule manière de freiner la propagation du COVID-19 est de limiter autant que possible les activités humaines et les interactions.

D’ailleurs, le sous-ministre à la Direction générale de la santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda, a lancé un cri du coeur en conférence de presse aujourd'hui auprès de la population de prendre au sérieux le message des autorités car le nombre de cas de coronavirus a grimpé à 35 au Québec, soit 11 de plus qu'hier.

Qu’est-ce que la courbe épidémique ?

En limitant, le plus possible les contaminations, cela évitera que les réseaux de santé soient saturés si l’on atteint le pic épidémique qui représente le nombre maximal de personnes infectées. En ralentissant le rythme de la propagation, on s’assure de protéger au final les personnes qui souffrent de maladies graves qui ont besoin de soins. En manquant de lits ou d’équipe médicale, cela pourrait être plus dangereux pour cette population.

La seule manière de freiner la diffusion de la courbe de propagation est de limiter autant que possible les activités humaines et les interactions.

Par exemple, en fermant les écoles, en annulant les grands évènements, en développant le télétravail, en se plaçant en quarantaine si l’on revient de l’étranger ou si l’on a des symptômes, en isolant les personnes de plus de 70 ans et évitant d’aller dans les foules.