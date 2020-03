COVID-19 : Québec annonce des mesures exceptionnelles économiques

En plus du défi de la santé, la province devra faire face à celui qui touche l’économie, que soit au niveau des particuliers ou des entreprises.Dans le but d’insister, les gens qui doivent être mis en quarantaine à rester chez eux, le gouvernement du Québec a annoncé qu’il mettait en place un programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT).

Ainsi, les personnes qui doivent s’isoler et qui ne sont pas en mesure de travailler ou qui ont été mises sur le chômage à cause de la COVID-19 pourront demander une compensation de 573 $/semaine, non imposable, jusqu’à concurrence de quatre semaines. Pour être éligible, il faut également ne pas avoir accès à l’assurance-emploi ni au programme du gouvernement fédéral.Selon le ministre du Travail, Jean Boulet, les versements se feront par l’entremise de la Croix-Rouge qui pourra verser l’aide soit par dépôt bancaire ou par carte prépayée pour éviter que les gens n’aient à se déplacer. Le formulaire à remplir sera disponible dès jeudi sur le site du gouvernement du Québec. Il est prévu que les versements débutent 48h après le dépôt de la demande.

Aide aux entreprises

Les entreprises qui seront en manque de liquidité pourront avoir accès rapidement à des prêts, dont une partie, après évaluation du dossier pour être converties en aide direct. Plusieurs entreprises privées risquent de souffrir de cette période, ainsi il a été déclaré qu’il y aurait des hausses d’investissement de fonds publics dans le Plan québécois des infrastructures : dans la santé, le transport et l’éducation

Comité de vigilance économique

Un comité présidé par le ministre des Finances, Eric Girard, formé de différents ministres des secteurs économiques les plus touchés a été mis en place afin d’évaluer et de suivre l’évolution de la situation économique mondiale et québécoise.

« Selon les différents scénarios possibles, elle déterminera les meilleures actions à poser pour soutenir l’économie du Québec », explique le ministre des Finances.