Acheter une maison pour la rénover

Les habitations récentes ne sont pas à la portée de tous les premiers acheteurs, même avec les nouveaux incitatifs gouvernementaux. Si vous aimez travailler de vos mains et que les défis ne vous font pas peur, vous avez accès à une option intéressante : la rénovation.

Vous pouvez acquérir une maison qui n’est plus tout à fait au goût du jour dans le but de la rénover à vos goûts. D’abord, faites inspecter la propriété par un professionnel avant l’achat. Il vous dira si certains éléments de la maison convoitée, comme la plomberie, la toiture ou l’électricité, doivent être refaits à court ou moyen terme.

Dans votre budget de rénovation, prévoyez un montant pour les imprévus − il y en a toujours dans ce genre de projet. De plus, si vous avez besoin d’engager des ouvriers pour effectuer certains travaux ─ comme un électricien par exemple ─, assurez-vous qu’il est compétent et qu’il détient les permis et les assurances nécessaires.

Bref, grâce à une bonne stratégie, vous parviendrez à surmonter les difficultés imposées par un marché de vendeurs. Vous devrez peut-être amasser un peu plus d’argent, avoir recours à des incitatifs gouvernementaux et faire quelques concessions, mais vous finirez par accomplir votre objectif : acheter la maison de vos rêves.

