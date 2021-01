Une femme de Saint-Jérôme lance une collecte de fonds pour les personnes touchées par la santé mentale

Cath Bastien de Saint-Jérôme a malheureusement perdu son père à la suite d'un suicide il y a quelques années.



La pandémie a notamment eu des retombées négatives sur la santé mentale de plusieurs personnes. Cath cherche à honorer la vie de son père en lançant une collecte de fonds.

Les profits iront à Suicide Action Montréal qui a pour mission de prévenir le suicide et ses impacts en assurant l’accès à des services de qualité aux personnes suicidaires, à leur entourage et aux intervenants qui les côtoient. Elle espère pouvoir amasser 10 000 $.

La campagne de sociofinancement se retrouve ici https://www.gofundme.com/f/stairway-to-heaven-for-mental-health et ci-dessous : GoFundMe: STAIRWAY TO HEAVEN for mental health