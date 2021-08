Évitez les urgences en consultant d’abord le 811 

L’achalandage demeurant élevé dans les urgences des hôpitaux de la région, soit ceux situés à Saint-Eustache, Lachute, Saint-Jérôme, Sainte-Agathe-des-Monts, Rivière-Rouge et Mont-Laurier, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides réitère sa demande d’éviter les salles d’urgences pour des problèmes de santé non urgents.

Le CISSS rappelle à la population les alternatives à l’urgence afin de s’assurer que chaque personne consulte au bon endroit, selon la nature de son problème. Ces services devraient toujours être considérés, peu importe la situation dans les urgences :

Communiquer par téléphone avec Info-Santé 811 pour parler à une infirmière ;

Consulter son médecin de famille ;

Consulter un médecin dans une clinique sans rendez-vous ;

Consulter son pharmacien ;

Se rendre à l’urgence, en dernier recours.

La liste des cliniques médicales offrant des consultations sans-rendez-vous selon le lieu de résidence est disponible dans le répertoire des ressources : sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources. Rendez-vous santé Québec permet également d’obtenir un rendez-vous en ligne selon l’heure de la journée.

Situation urgente

Une personne dont la situation nécessite des soins urgents ne doit pas hésiter à se rendre à l’urgence afin d’y recevoir les soins essentiels dont elle a besoin. Si vous présentez des symptômes qui s’apparentent à la COVID-19, n’hésitez pas à vous faire dépister dans un clinique désignée près de chez vous.

Le CISSS des Laurentides demeure en action pour améliorer la situation actuelle et tient à remercier ses équipes pour leur travail auprès des usagers ainsi que la population pour sa collaboration.