La Ville de Sainte-Thérèse convie les citoyennes et les citoyens le samedi 25 septembre à la première Fête familiale au parc Damase-Juteau.

Lors de cette journée festive, qui se déroule de 11 h à 16 h, les nouveaux aménagements du premier parc intergénérationnel de Sainte-Thérèse seront inaugurés.

L’été dernier, la Ville avait procédé au remplacement des modules de jeux pour enfants et ajouté de l’équipement spécialisé pour convenir à toutes les générations. Toutefois, en raison de la pandémie, l’inauguration officielle du parc n’avait pas pu avoir lieu à ce moment.

Ainsi, le 25 septembre, toute la population pourra venir découvrir les nouvelles installations du parc Damase-Juteau, qui incluent entre autres une table d’échecs, une table de ping-pong, deux terrains de pétanque, une balançoire adaptée aux personnes en fauteuil roulant, de même qu’un brumisateur.

Au programme, une prestation de Marilou St-Jean, finaliste Thérésienne de Blainville en chansons ainsi qu'un spectacle de cirque Bienvenue chez nous, par le collectif 4 en ligne, et un spectacle pour enfants, Le défi parfait, par Atchoum.

De l’animation et des activités se dérouleront également en continu pour divertir les participants de tous les âges : atelier de jardinage, initiation à la pétanque avec les Joyeux Aînés Thérésiens, jeux géants, mascotte Yvon Larosé du Service de sécurité incendie, espace jasette ludique, ambiance musicale assurée par le DJ Christian Alary, prix de présence et plus encore!

« Nous sommes fiers d’enfin présenter officiellement ce parc réaménagé, qui s’inscrit dans la Politique intégrée de la famille et des aînés de la Ville, et qui plaira autant aux petits qu’aux aînés. Donc pourquoi ne pas en profiter pour venir pique-niquer sur place? Des collations santé seront aussi offertes aux visiteurs! », mentionne la mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

L’événement est gratuit et aucune inscription n’est requise. Le passeport vaccinal sera exigé pour accéder au site. En cas de pluies fortes ou d’orage, l’événement sera annulé.

Cet événement est rendu possible grâce à une subvention du ministère de la Culture et des Communications, obtenue dans le cadre de l’entente de développement culturel.