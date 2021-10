Un prix 3 étoiles pour la qualité de l’eau de Sainte-Thérèse

La station de purification de l’eau de la Ville de Sainte-Thérèse a reçu le prix 3 étoiles du programme PEXEP-Traitement lors de la cérémonie des Étoiles organisée dans le cadre du 44e Symposium sur la gestion de l’eau.

De nombreuses villes et municipalités du Québec ont aussi été récompensées par les programmes d’excellence en eau de Réseau Environnement.

« Il va sans dire que cette attestation est le fruit du travail assidu des employés de la station de purification de l’eau. Au nom de la population thérésienne, nous les remercions de la rigueur professionnelle dont ils font preuve au quotidien », a déclaré la mairesse, Sylvie Surprenant.

Le Programme PEXEP-Traitement a pour objectif d’assurer, lors du traitement de l’eau, une protection maximale contre toute contamination microbiologique. Regroupant 26 municipalités, ce sont ainsi plus de 5 millions de Québécoises et Québécois qui sont alimentés par l’eau potable des stations membres de PEXEP-T.

Par ailleurs, plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, Réseau Environnement agit comme catalyseur de solutions innovantes pour une économie verte.

Carrefour d’informations et d’expertises favorisant l’émergence de solutions environnementales, l’association assure l’avancement des technologies et de la science dans une perspective de développement durable. Elle rassemble des expertes et des experts des domaines public, privé et parapublic qui œuvrent dans les secteurs de l’eau, des matières résiduelles, de l’air, des changements climatiques, de l’énergie, des sols, des eaux souterraines et de la biodiversité.