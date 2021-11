8 750 $ en subvention pour la rénovation du 27, rue Morris

La Ville de Sainte-Thérèse vient de remettre une subvention de 8 750 $ à Gérald Charbonneau et Michelle Comeau, propriétaires du 27, rue Morris, pour des travaux de rénovation effectués à leur demeure patrimoniale.

Il est important de mentionner que cette aide financière sert à couvrir une partie de l’excédent des coûts liés aux travaux exécutés sur un bâtiment patrimonial, qui sont plus élevés que ceux de travaux exécutés sur un bâtiment contemporain. Au 27, rue Morris, les propriétaires ont procédé au remplacement du recouvrement en tôle des lucarnes et de la toiture à quatre versants de la maison.

Depuis le lancement de ce programme, la Ville a senti un engouement de la part des propriétaires pour restaurer et mettre en valeur leur demeure. Il est essentiel pour Sainte-Thérèse d’encourager la préservation des maisons ancestrales sur son territoire.

Rappelons que les propriétaires d’immeubles répondant aux critères peuvent recevoir entre 25 % et 50 % de la valeur des rénovations réalisées, jusqu’à un maximum de 20 000 $, pour la réalisation des travaux visant les murs, les toitures, les portes et fenêtres, et les détails architecturaux et saillies de leur résidence patrimoniale.

Tous les détails du programme et les conditions d’admissibilité sont disponibles sur le site We de la Ville de Sainte-Thérèse.

PHOTO — Normand Toupin, conseiller municipal, Emmanuel Farmer, urbaniste à la Ville de Sainte-Thérèse, Michelle Comeau et Gérald Charbonneau, propriétaires du 27, rue Morris.