H&M entrepôt débarque à Mirabel

Premium Outlets Montréal est heureux d’annoncer aujourd’hui l’arrivée imminente d’une boutique entrepôt H&M. Le magasin ouvrira officiellement ses portes cet été. Cette marque suédoise de prêt-à- porter est reconnue mondialement pour ses vêtements et accessoires appréciés des hommes, femmes et enfants. La boutique sera un incontournable de la garde-robe de toute la famille.

Chez Premium Outlets Montréal, le magasin H&M se joint à d’autres marques de prestige appréciées des Québécois telles que Salvatore Ferragamo, Gucci, Hugo Boss, Michael Kors, Lacoste, Max Mara, La Baie d’Hudson Entrepôt, Rudsak, Desigual et Under Armour. Premium Outlets Montréal propose des produits de marques populaires et de designers, parmi les plus recherchés au monde, offrant jusqu’à 65 % de rabais chaque jour !

Cette ouverture exclusive enthousiasmera les adeptes de la mode au Québec. « Nous accueillons avec beaucoup de joie la boutique entrepôt H&M, nous confiait le Directeur Général, Joe Armenio. Nous sommes convaincus que cet ajout à notre vaste offre de grandes marques enchantera tous les passionnés de la mode et que cette ouverture rendra leur expérience de magasinage encore plus exceptionnelle. »

Ouvert depuis le 30 octobre 2014, Premium Outlets Montréal propose une vaste variété de catégories d’articles de mode, dont des vêtements pour hommes et femmes, des chaussures, des accessoires de mode et pour la maison, des articles en cuir et des marques de spécialité. Le centre attire des visiteurs de tous les coins du Québec, mais aussi du Canada, du nord des États-Unis, ainsi que des touristes internationaux de l’Europe, de l’Asie et de l’Australie.

Le centre de plain-pied, de style village, est situé à Mirabel, au Québec. On y accède en prenant la sortie 28 de l’autoroute 15. Ce complexe de 34 049 mètres carrés (360 000 pieds carrés) est établi sur un terrain de 51 acres, comprenant des terrasses et des passages couverts, et offrant aux usagers de vastes espaces pour profiter de la journée tout en réalisant d’excellentes économies offertes par Premium Outlets Montréal.