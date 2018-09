Le Groupe Beaudet vend le Club de golf le Victorien

Le Groupe Beaudet, le plus important gestionnaire de clubs de golf au Québec, annonce avoir accepté une offre d’achat pour le Club de golf le Victorien. Propriété du Groupe Beaudet depuis mai 2002, la saison 2018 sera par conséquent la dernière pour ce club de type links situé à Mirabel.

L’annonce a été communiquée dans un premier temps à la vingtaine d’employés directement touchés, dont la majorité sont saisonniers. « Nous espérons être en mesure d’annoncer prochainement la signature de nouveaux contrats de gestion et par conséquent offrir des postes à certains de nos employés avec qui nous travaillons depuis longtemps. », de dire Sylvain Beaudet, PDG de l’entreprise.

Quant à l’avenir du site, la direction du Groupe Beaudet restera impliquée, mais préfère laisser le soin à l’acheteur d’en faire l’annonce. Avec ce nouveau projet, plusieurs emplois intéressants à valeur ajoutée seront créés, ce qui représente une bonne nouvelle pour la région de Mirabel.

Quel avenir pour le Groupe Beaudet ?

Tel qu’annoncé en mars 2017, le Groupe Beaudet vise le développement de son réseau et de son offre par l’ajout de clubs, des contrats de gestion et bail d’opération. Plusieurs clubs sont présentement à l’écoute et font l’analyse de l’offre de service. La grande région de Montréal est privilégiée par la direction du Groupe, bien que la région de Québec soit un créneau intéressant pour l’entreprise. Elle a brièvement fait incursion dans la région de la Capitale nationale en mars 2018 pour la signature d’un bail à long terme pour les opérations du complexe Golf & Hôtel Stastny à St-Nicolas sur la Rive-Sud de Québec. Il est inévitable dans le contexte de la population vieillissante et de la fréquentation moins assidue des jeunes au golf qu’une consolidation du marché s’accélérera au courant des prochaines années.

« Nous avons l’intention d’être le joueur majeur de cette consolidation en offrant aux propriétaires une alternative rentable et intéressante pour leur club de golf. Nous sommes en mesure d’offrir aux propriétaires une meilleure rentabilité, uneaugmentation de la valeur de leur actif et une quiétude d’esprit que seule la gestion d’un réseau peut offrir », affirme M. Beaudet.

Pour la clientèle, le Groupe poursuit son engagement au Victorien comme dans ses autres clubs à offrir le meilleur rapport qualité / prix de l’industrie. Le maintien du standard de qualité et les excellentes conditions de jeux habituelles au Victorien seront maintenus jusqu’à la dernière journée d’opération.

« Nous comptons sur une clientèle très fidèle avec qui nous avons créé des liens et nous avons toutes les intentions de répondre à leurs attentes par notre service, notre accueil et notre qualité habituelle. ».

La direction est enthousiaste à l’idée d’annoncer prochainement de nouveaux clubs qui viendront ajouter à l’offre actuelle du Groupe.