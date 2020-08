Petit Hurricane Co. ouvre sa boutique pour bébés et enfants à Prévost

Petit Hurricane Co. ouvre aujourd’hui sa toute première boutique au coeur de Prévost. En raison de la COVID-19, le lancement exclusif se déroulera entre midi et 21h. Il est réservé seulement pour les détenteurs de billet dans le but de respecter la distanciation sociale.

Située dans l’ancien local de la boulangerie populaire Merci La Vie, la Boutique Famille Petit Hurricane Co. offre aux parents de jeunes enfants un endroit où boire un bon café torréfié localement, rencontrer d’autres parents, et bien sûr, magasiner une sélection de produits de marques populaires pour toute la famille.

Les clients inclus

La nouvelle boutique offre une vaste sélection de marques majoritairement québecoises et canadiennes, axées autour de l’éco-responsabilité. Accordant une importance sur l’avis de ses clients, Jennifer Duff, la propriétaire et fondatrice de Petit Hurricane Co., explique: « Quand tu viens à la boutique et que tu cherches quelque chose, on va le trouver ensemble. Si je l’ai pas, je veux faire mon devoir là-dessus et voir pourquoi j’ai pas ce que tu cherches. Je veux développer ce genre de communication avec mes clients. »

Selon la propriétaire, l’objectif principal de la boutique est subvenir aux envie et besoins de ses futurs clients, tout en encourageant les belles marques et entreprises d’ici (et des entreprises d’ailleurs ayant un souci écologique).

De plus, on y trouve aussi un endroit où on peut décompresser, un élément dont les parents ont grandement besoin. « À la boutique, il y a une place pour allaiter, il y a une place pour faire chauffer son biberon au micro-ondes, il y a une place pour tous les choix de parent et c’est toujours sans jugements, partage Jennifer. Du café, des plantes et des affaires de bébés. Ce sont mes passions et c’est ça qui me manquait quand j’étais en congé maternité. »

Histoire de famille

La boutique est une affaire de famille: le conjoint de Jennifer, Yohan Noël, entreprend toute la transformation intérieure et extérieure (un processus qu’on peut suivre via les story sur Instagram). D'ailleurs, il créera bientôt sa propre ligne de produit PHCO de bois qui sera vendue en boutique.

Pour Jennifer, la décision de se lancer à temps plein dans l’entrepreneuriat découle d'un long processus. Après quelques mois en confinement, elle s'est sentie prête à faire le saut. La réaction des abonnés sur Instagram et Facebook suite au dévoilement du « projet secret PHCO », extrêmement positive, l'a encouragée. En une dizaine de jours seulement, tous les billets pour l’ouverture ont été réservés.

Les heures d’ouverture de la boutique à partir de ce mercredi 27 août seront de 10h à 17h du lundi au dimanche, à l’exception des jours fériés. L’adresse est le 2988 Boulevard Du Curé-Labelle, Prévost, J0R1T0. Pour plus d’information, il est possible de retrouver Petit Hurricane Co. sur Facebook et Instagram. Pour visionner leur video annoncant l’ouverture de la boutique, cliquez ici.