Deux nouvelles succursales pour KOZY

C’est avec beaucoup de fébrilité que KOZY annonce l’ouverture de deux nouvelles succursales à CF Promenades St-Bruno et au Carrefour du Nord à Saint-Jérôme.

Malgré l’incertitude des derniers mois, l’entreprise familiale d’ici continue son expansion et d'investir dans son site web, afin de bien se positionner pour le futur.

Fondée en 2011, KOZY compte aujourd’hui dix succursales dans la province, en plus de son site web transactionnel. Spécialiste de la décoration et de la mode, cette entreprise québécoise est l’endroit par excellence pour dénicher les nouveautés, les tendances à venir et les originalités sur le marché.

KOZY poursuit son développement d’articles et de collections auprès d’une vingtaine d’entreprises québécoises en plus de ses produits maison.

KOZY voit grand et désire poursuivre sa croissance avec l’ouverture d’autres succursales dans les prochaines années.