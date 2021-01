Le Défi OSEntreprendre de retour à Laval

La Ville de Laval annonce le coup d’envoi de la 23e édition du Défi OSEntreprendre et confirme de nouveau son rôle de responsable régional. Cette compétition d’envergure nationale fait rayonner les initiatives entrepreneuriales partout au Québec dans ses volets Scolaire, Création d’entreprise et Réussite inc.

Cette année, un nouveau volet s’ajoute, Faire affaire ensemble, qui met en lumière des entreprises qui font évoluer leurs pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs d’ici et qui sera lancé le 14 janvier prochain.

Afin de lancer officiellement l’échelon régional du Défi OSEntreprendre, Laval organise un lancement virtuel le 21 janvier de 17 h à 19 h. L’évènement est ouvert à tous ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur les étapes de la compétition, rencontrer d’anciens lauréats, dont la présidente d’honneur régionale, Annie Racicot, présidente fondatrice de la Clinique Inspiration et lauréate régionale du prix Réussite inc. en 2016, et connaître tous les partenaires impliqués.

L’entrepreneuriat est d’ailleurs un pilier important du plan de relance économique, Laval, capitale des opportunités. « Le Défi OSEntreprendre est une initiative importante pour Laval, car elle permet de faire rayonner la culture entrepreneuriale, un important pilier de croissance de notre ville. De plus, dans le contexte actuel, il est fondamental que la fibre entrepreneuriale soit entretenue et encouragée et que les futurs entrepreneurs, qu’ils soient au niveau scolaire ou en milieu de travail, se sentent soutenus par les organismes municipaux », indique Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif, conseiller municipal de Duvernay–Pont-Viau et responsable des dossiers économiques.

Pourquoi et comment participer

Les participants du Défi OSEntreprendre courent la chance de recevoir une bourse en plus de prendre le pouls du marché et de profiter des nombreuses retombées médiatiques. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 9 mars 2021 à 16 h.

Tous les critères d'admissibilité ainsi que la liste des catégories et des prix sont disponibles sur le site Web d’OSEntreprendre. Les lauréats régionaux seront dévoilés à Laval la fin du mois d’avril avec une remise de prix virtuelle, puis la compétition se conclura le 9 juin 2021 par le gala national.