Lancement des travaux du nouveau centre de formation professionnelle à Mascouche

Grâce à un investissement supplémentaire de 3 526 732 $, portant l’investissement total du ministère de l’Éducation à 24 690 618 $, le Centre de services scolaire des Affluents (CSSDA) a annoncé le début des travaux de construction du nouveau centre de formation professionnelle situé dans le parc industriel CentreOparc à Mascouche.

Pour la première fois au Québec, le nouveau centre de formation professionnelle accueillera des élèves provenant de trois territoires, soit ceux du CSSDA, du Centre de services scolaire des Samares (CSSS) et de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL).

« C'est avec grande fierté et enthousiasme que nous annonçons aujourd’hui le début des travaux de construction du nouveau CFP situé à Mascouche. L'éducation fait partie des services essentiels d'une communauté et notre gouvernement n’a pas peur d’y investir. À terme, ce projet bénéficiera à des milliers d’élèves et permettra au CFP de continuer à former une main-d'œuvre qualifiée et compétente », souligne Mathieu Lemay, député de Masson.

Projet bonifié

D’abord conçu pour accueillir le nouveau programme de formation « Mécanique de machines fixes », le projet a été bonifié pour permettre la construction de l’espace nécessaire pour accueillir une deuxième formation, le programme « Techniques d’usinage » qui est actuellement offert par le CSSDA et le CSSS. Le nouveau centre aura une superficie de plus de 4 700 mètres carrés.

« Nous sommes fiers d’accueillir à Mascouche un premier centre de formation post-secondaire de cette envergure. La municipalité a offert un terrain d’une valeur de 2,2 M$ afin de contribuer à la réalisation de ce projet qui générera des retombées positives pour la région. Son positionnement stratégique, au cœur du CentrOparc, contribuera certainement à faciliter le maillage entre les entreprises et la formation de la main-d’œuvre. Le CFP sera atout pour notre parc d’affaires en pleine effervescence et pour les futurs étudiants qui pourront compter sur une nouvelle offre de formations dans un environnement de qualité », mentionne Guillaume Tremblay, préfet de la MRC Les Moulins et maire de Mascouche.