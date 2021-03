La Ville de Blainville supporte l'ébénisterie Les Frères Séguin

L’ébénisterie Les Frères Séguin S.E.N.C. a reçu une aide financière de 5 000$ dans le cadre du programme d’aide financière à l’entrepreneuriat (PAFE) administré par la Ville de Blainville.

Sous la direction des frères Alexandre et Xavier Séguin, cette entreprise est spécialisée en tournage sur bois et a pour mission d’offrir des pièces de bois tournées de qualité, de différentes essences et à des prix compétitifs.

L’aide financière accordée permettra aux promoteurs d’acheter de l’équipement et de créer un fonds de roulement afin d’assurer le démarrage de l’entreprise.

Le PAFE est un fonds créé par la Ville de Blainville en 2013 à partir du surplus accumulé. Au moyen de prêts remboursables et de subventions, il consiste à aider les entreprises blainvilloises qui s’établissent sur le territoire et appuie celles qui démontrent un potentiel de croissance.