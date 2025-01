La Banque du Canada aurait pu communiquer avec plus de clarté durant la pandémie

Un examen des mesures exceptionnelles prises par la Banque du Canada pendant la pandémie souligne que la banque centrale pourrait communiquer avec plus de clarté ses actions à l’avenir.

En plus d’avoir réduit son taux d’intérêt directeur à 0,25 % au début de la pandémie, la Banque du Canada a acheté des milliards de dollars d’obligations pour maintenir le fonctionnement des marchés financiers et, plus tard, pour fournir une relance monétaire.

L’examen indique que la banque pourrait préciser les circonstances limitées dans lesquelles elle procéderait à des achats de cette ampleur et mieux décrire leur objectif précis.

La banque a également déclaré que, si elle utilise des indications prospectives extraordinaires sur l’évolution des taux d’intérêt, elle devrait continuellement et clairement communiquer les conditions dans lesquelles ces indications prendraient fin.

Elle a indiqué qu’à l’avenir, les conditions des indications prospectives extraordinaires pourraient être plus clairement liées aux perspectives d’inflation et soulignées plus souvent.

Le gouverneur Tiff Macklem affirme que l’examen aidera la banque centrale à être mieux préparée et plus efficace si le Canada devait faire face à une autre crise économique similaire.

Craig Wong, La Presse Canadienne