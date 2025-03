Les Laurentides se mobilise pour faire face aux tarifs douaniers

Les entreprises des Laurentides font face à une nouvelle pression économique alors que les tarifs douaniers, imposés par les États-Unis, compliquent la commercialisation des biens et services.

Afin de protéger les acteurs économiques de la région, la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides (CDE) en collaboration avec Laurentides international, Connexion Laurentides et divers organismes de soutien, lancent un appel à l’action pour accompagner les entreprises dans l’adaptation à ce contexte économique incertain.

Un soutien précieux pour les entreprises locales

La Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides est un allié clé pour aider les entreprises à naviguer dans les défis actuels. Avec une expertise locale et des ressources adaptées, il offre des services gratuits et accessibles pour explorer les meilleures options de financement, d’innovation et de diversification. « Ce soutien est une occasion pour nos entreprises de se renforcer ensemble, d’innover et d’améliorer leur productivité. En misant sur la collaboration et l’adaptation, on peut transformer les défis en opportunités stratégiques. Il faut en profiter pleinement », mentionne Yvan G Paradis, président du conseil d’administration de la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides.

L'innovation et la diversification : des leviers essentiels pour surmonter les défis

Dans ce contexte, l’optimisation des processus et l’innovation apparaissent comme des solutions stratégiques clés pour renforcer la résilience des entreprises. Explorer de nouveaux débouchés, adopter des outils technologiques et revoir les chaînes d’approvisionnement sont autant de pistes à considérer. « Les entreprises des Laurentides doivent non seulement s’adapter à ces réalités, mais aussi saisir l’occasion de repenser leur modèle d’affaires. L’innovation n’est plus une option, mais une nécessité pour rester compétitif », souligne André St-Pierre, président de Connexion Laurentides.

De plus, la diversification de ses marchés permet aux entreprises de réduire leur dépendance envers un seul partenaire commercial et d’atténuer les impacts des fluctuations économiques, comme les tarifs douaniers. « En explorant de nouveaux débouchés, tant au niveau national qu’international, les entreprises peuvent non seulement sécuriser leurs activités, mais aussi découvrir des opportunités de croissance et d’innovation », mentionne Ariel Retamal, directeur général et commissaire l’exportation chez Laurentides international.

Un appel à la mobilisation : préparez-vous

Les entreprises sont invitées à prendre contact avec les conseillers du service de développement économique pour découvrir les nombreuses ressources mises à leur disposition : consultations gratuites, programmes d’accompagnement, financement, soutien à l’innovation et l’exportation. « Nous avons tous les outils pour vous aider, mais la première étape vient de vous : informez-vous. La CDE de concert avec l’ensemble de l’écosystème régional est là pour vous épauler dans ce défi collectif », ajoute Guillaume Campeau, directeur général de la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides.

Toutes les entreprises du territoire à prendre quelques minutes pour remplir ce court sondage.

SONDAGE : https://form.jotform.com/250494147171254