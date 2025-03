La MRC des Laurentides recherche un occupant à l’Ancienne-Pisciculture

La MRC des Laurentides lance un appel à propositions afin de trouver un nouveau partenaire pour occuper un bâtiment situé sur le site de l’Ancienne-Pisciculture, un lieu patrimonial d’exception au cœur de la municipalité de Mont-Blanc.

Soucieuse de préserver et de valoriser ce site unique, la MRC recherche une entreprise dont l’offre viendra enrichir l’expérience récréotouristique de la région tout en respectant les principes du développement durable.

Un site stratégique au fort potentiel

Situé en bordure de la rue de la Pisciculture et du parc linéaire le P’tit Train du Nord, le bâtiment disponible représente une opportunité idéale pour les entrepreneurs souhaitant développer un service complémentaire aux activités existantes. Les propositions favorisant les services aux touristes, qu’il s’agisse de location d’équipements de plein air, d’un service de restauration ou encore d’une offre innovante répondant aux besoins des visiteurs, seront privilégiées.

Un appel à l’innovation et à la créativité

Cet appel à propositions vise à stimuler l’innovation et l’entrepreneuriat en proposant une offre de services qui viendra bonifier l’expérience des nombreux visiteurs de l’Ancienne-Pisciculture. Le comité d’évaluation analysera les projets en fonction de leur originalité, de leur faisabilité et de leur capacité à s’intégrer harmonieusement au site tout en contribuant à son dynamisme économique.

Une région en pleine effervescence

Avec plus de 3 millions de touristes accueillis annuellement et une croissance démographique soutenue, la MRC des Laurentides est un territoire prisé pour son cadre naturel exceptionnel et son attrait récréotouristique. La récente réussite des entreprises Sentier des cimes Laurentides et Gourmet Sauvage, qui ont choisi de s’implanter sur le site, confirme l’attrait de cette destination unique.

Sélection de la proposition d’affaires

Le comité d'évaluation évaluera les propositions selon les critères déclinés dans le document d’appel à propositions. Consultez ce document sur le site Web de la MRC des Laurentides.

À retenir

Lancement de l’appel à propositions: 4 mars 2025

Clôture de l’appel à propositions : 17 avril 2025

Le dépôt devra être fait au plus tard le jeudi 17 avril 2025 à 15 h 00.

Contact pour le dépôt du dossier : Audry Sanschagrin ([email protected])

Réunion du comité d'évaluation : semaine du 21 avril 2025