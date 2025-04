La plupart des Canadiens disent être touchés personnellement par les droits de douane

Un nouveau sondage révèle que 60 % des Canadiens affirment ressentir personnellement les effets des droits de douane imposés par les États-Unis.

Le sondage, réalisé par Léger pour l'Association d'études canadiennes, indique également que la plupart des Canadiens soutiennent que leur niveau de confiance envers les Américains a chuté à des niveaux qui n'avaient pas été vus depuis le premier mandat du président Donald Trump.

M. Trump a imposé des droits de douane au Canada et à d'autres pays du monde, et a menacé de les augmenter si ces pays persistaient à riposter en imposant leurs propres droits de douane.

Selon le président de l'Association d'études canadiennes, Jack Jedwab, les Canadiens «estiment qu'il existe une grave rupture dans nos relations avec les États-Unis».

Le sondage a été mené auprès de 1631 personnes du 5 au 6 avril. Il ne se voit pas attribuer de marge d'erreur, car il s'agit d'un sondage par panel.

Lors de ce coup de sonde, 60 % des répondants ont dit ressentir les effets des droits de douane américains dans leur quotidien, comparativement à 18 % qui ne se sentent pas affectés et 22 % qui ne savent pas.

Soixante-trois pour cent des Canadiens de 65 ans et plus ont déclaré ressentir les effets du conflit tarifaire, contre 57 % des Canadiens de 18 à 24 ans.

M. Jedwab a expliqué que cela s'explique par le fait que les Canadiens de 65 ans et plus perçoivent probablement des pensions qui peuvent être affectées par les fluctuations du marché, tandis que les jeunes Canadiens font tout juste leur entrée sur le marché du travail.

À respectivement 64 % et 66 %, les Ontariens et les Albertains étaient les plus susceptibles de déclarer ressentir les effets des droits de douane. Quarante-neuf pour cent des Québécois ont répondu qu'ils ressentaient les effets.

M. Jedwab a avoué ne pas comprendre pourquoi le taux était plus faible chez les répondants québécois, parlant d'une «aberration».

De l'avis de la plupart des répondants au sondage, le Canada devrait riposter aux droits de douane de M. Trump. Toutefois, la manière de riposter divise les Canadiens.

Avec 17 % d'appui, l'idée d'imposer des droits de douane réciproques «dollar pour dollar» était l'option la plus populaire parmi les participants au sondage, suivie de «sanctions ciblées sur l'énergie, les matières premières, etc.».

La réduction des échanges commerciaux avec les États-Unis recevait l'appui de 9 % des répondants, tandis que 8 % des participants priorisaient une augmentation des échanges commerciaux avec d'autres pays.

Le sondage suggère que seulement 5 % des répondants croient que le Canada ne devrait pas riposter, qu'il devrait ignorer les droits de douane ou en être indifférent. Léger indique que les réponses étaient largement uniformes, quel que soit le niveau de revenu.

Plus de 50 % des Canadiens ont déclaré qu'ils ne faisaient pas confiance aux Américains. En comparaison, seuls 26,5 % des Canadiens ont dit la même chose pendant le mandat de Joe Biden.

À 34 %, les partisans conservateurs étaient les plus susceptibles d'affirmer faire confiance aux Américains, contre seulement 4 % des partisans du Bloc québécois.

Soixante-deux pour cent des partisans libéraux ont affirmé ne pas faire confiance aux Américains, tout comme 60,7 % des partisans du Nouveau Parti démocratique.

Au début de septembre 2020, pendant le premier mandat de M. Trump, 66 % des Canadiens disaient ne pas faire confiance aux Américains.

«Ce niveau de méfiance ne me semble pas propice à la poursuite des négociations en vue d'un meilleur accord (commercial)», a mentionné M. Jedwab.

«Je pense que le dialogue reste essentiel et qu'il est crucial de maintenir une communication ouverte. Si la situation ne peut être réglée entre les responsables politiques, la société civile a peut-être un rôle à jouer en mobilisant ses homologues américains pour maintenir la communication et éviter que la méfiance ne s'aggrave.»

Alessia Passafiume, La Presse Canadienne