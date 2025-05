Lemieux Assurances fait l’acquisition d'Assurance TCM

Le 1er mai dernier, Lemieux Assurances a procédé à une importante acquisition : le rachat d’Assurance TCM, situé dans les Laurentides. Avec cette 25e transaction, la firme de courtage poursuit son expansion et s’implante dans les Laurentides, renforçant ainsi sa position parmi les plus grands cabinets d’assurance de dommages indépendants au Québec.

Cette transaction s’inscrit dans une stratégie de croissance claire visant à accroître la présence de Lemieux Assurances dans des régions clés du Québec. Dans un contexte de transformation du secteur de l’assurance, Lemieux choisit résolument de regarder vers l’avenir et de consolider ses fondations.

« Demeurer indépendants est un choix ambitieux qui comporte son lot de défis. On est très fière de cette acquisition qui témoigne de notre volonté d’élever l’entreprise et de toujours mieux servir nos clients. Les Laurentides représentaient une suite logique pour notre développement. Nous restons à l’affût d’autres occasions qui nous permettront de grandir tout en restant fidèles à nos valeurs » affirme avec passion François Lemieux, président de Lemieux Assurances.

Avec cette transaction, Lemieux intègre un volume de clientèle important et peut compter sur une équipe motivée déjà bien ancrée dans son milieu. Pour les clients d’Assurance TCM, cette transition représente une continuité dans la qualité du service, tout en profitant de l’expertise d’un cabinet indépendant d’envergure provinciale. Lemieux Assurances compte aujourd’hui 130 employés répartis dans 11 places d’affaires à travers le Québec.

À propos de Lemieux Assurances

Fondée en 1989, Lemieux Assurances offre bien plus qu'une gamme complète de produits d’assurance : il offre une approche humaine fondée sur la bienveillance, l’honnêteté et la transparence. Sa mission, « Vous aider à protéger ce que vous avez de plus précieux : votre patrimoine », prend tout son sens grâce à un accompagnement personnalisé et des conseils avisés. Pour Lemieux, être courtier ne se limite pas à un contrat, c’est être un partenaire de confiance dans les moments qui comptent.