Construction résidentielle: manif pour marquer la première semaine de grève

L'Alliance syndicale de la construction et l'APCHQ vont poursuivre les discussions, malgré la grève dans la construction résidentielle, qui en est, ce vendredi, à sa troisième journée. L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) et l'Alliance syndicale de la construction se sont rencontrées, jeudi ...