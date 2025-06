Stablex : une rencontre d’information publique pour les Blainvillois

Le 25 juin, la Ville de Blainville a tenu une rencontre d’information publique au centre communautaire, afin de permettre à sa population d’exprimer ses préoccupations, de poser ses questions et de distinguer les faits entourant le dossier Stablex.

Désireuse d’offrir un espace d’échange ouvert et transparent, la Ville a opté pour une formule « salon », réunissant les instances gouvernementales compétentes et responsables des différentes questions en matière d’environnement, de santé, de sécurité et de transport :

- le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP);

- la Direction de santé publique du CISSS des Laurentides;

- le ministère de la Sécurité publique (sécurité civile);

- Transports Canada.

Une centaine de personnes ont participé à la rencontre, répartie sur deux blocs horaires (de 13 h à 16 h et de 17 h à 20 h), où elles ont circulé librement entre les kiosques et échangé avec les représentants présents.

« C’était important pour nous d’offrir l’occasion à la population blainvilloise de s’entretenir avec les différentes parties prenantes du dossier Stablex. Cette activité a permis aux citoyens et citoyennes de s’informer auprès des autorités compétentes et responsables en environnement, santé, sécurité et transport. Je les remercie de s’être déplacés pour se renseigner auprès de sources fiables. », a indiqué la mairesse, Liza Poulin, qui a également remercié chaleureusement les différents ministères présents à la rencontre.

L’événement était exclusivement réservé aux résidents de Blainville afin de leur assurer un accès privilégié à l’information et aux échanges avec les parties prenantes du dossier.

Une foire aux questions regroupant celles les plus fréquemment posées lors de la rencontre sera mise en ligne dans les prochains jours sur le site Web de la Ville.