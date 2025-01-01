Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Fin de la grève des agents de bord

La plupart des vols intérieurs et vers les États-Unis d'Air Canada devraient décoller

durée 12h00
21 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Air Canada prévoit que la plupart de ses liaisons nord-américaines seront rétablies jeudi, alors que le transporteur aérien poursuit la reprise de ses activités après la fin de la grève de ses agents de bord.

Selon son tableau de bord qui permet de suivre la reprise de ses services, Air Canada prévoit que 97 % des vols intérieurs seront assurés au cours des 24 prochaines heures, tout comme 99 % des liaisons avec les États-Unis.

Cependant, la reprise des vols internationaux semble plus complexe, alors que 76 % des vols prévus devraient être assurés jeudi.

Le directeur de l'exploitation d'Air Canada, Mark Nasr, a expliqué en début de semaine que le processus de reprise prendrait plus de temps pour les liaisons internationales.

En effet, la compagnie aérienne avait rapatrié ses équipages avant la grève, de sorte que le personnel n'était pas encore en place à l'étranger lorsque celle-ci a pris fin.

Il faudra probablement jusqu'à dix jours pour que le service revienne à la normale chez Air Canada et Air Canada Rouge.

Mercredi, la compagnie a annoncé qu'elle adoptait une politique de remboursement pour ses clients qui ont dû trouver un autre vol lorsque le leur a été annulé en raison de la grève.

Entreprise dans cette dépêche: (TSX: AC)

Sammy Hudes, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Canada défend ses droits de douane sur l'acier chinois

Publié hier à 18h00

Le Canada défend ses droits de douane sur l'acier chinois

Le Canada défend ses droits de douane sur l'acier chinois après que Pékin a déposé une plainte la semaine dernière auprès de l'Organisation mondiale du commerce. La Chine conteste la surtaxe canadienne de 25 % sur les importations contenant de l'acier fondu ou coulé sur son territoire, affirmant que ces droits de douane sont discriminatoires. Le ...

LIRE LA SUITE
La reprise des vols en Amérique du Nord s'accélère chez Air Canada

Publié hier à 9h00

La reprise des vols en Amérique du Nord s'accélère chez Air Canada

La reprise des vols d'Air Canada en Amérique du Nord doit s'accélérer progressivement, mercredi, alors que la compagnie aérienne poursuit le redémarrage de ses activités après la grève de trois jours de ses agents de bord. Les avions d'Air Canada ont recommencé à voler mardi en fin de journée, après une interruption complète qui avait commencé ...

LIRE LA SUITE
Air Canada:ils «nous ont sous-estimés» et on a «mis notre pied à terre» — SCFP-Québec

Publié le 19 août 2025

Air Canada:ils «nous ont sous-estimés» et on a «mis notre pied à terre» — SCFP-Québec

L'entente de principe survenue in extremis entre Air Canada et le SCFP démontre que «le gouvernement fédéral et la direction d'Air Canada nous ont sous-estimés», ont sous-estimé le mouvement syndical et ont sous-estimé les 10 000 agents de bord qui ont «mis leur pied à terre», affirme le président du SCFP-Québec, Patrick Gloutney. Le Syndicat ...

LIRE LA SUITE