Perte d'environ 3300 employés cette année

L'ARC prolonge les contrats de 850 employés de centres d'appels

durée 09h00
26 août 2025
Par La Presse Canadienne

L'Agence du revenu du Canada (ARC) a proposé des prolongations de contrat à environ 850 employés de centres d'appels, au moment où leur syndicat tire la sonnette d'alarme concernant les niveaux de personnel.

Étienne Biram, porte-parole de l'ARC, a indiqué que les travailleurs, dont les contrats devaient expirer en septembre, ont été contactés la semaine dernière au sujet de cette décision.

Le syndicat fédéral représentant les travailleurs de l'Agence du revenu du Canada a récemment lancé une campagne en ligne dénonçant les réductions de personnel.

Marc Brière, président national du Syndicat des employé(e)s de l'impôt, a affirmé que la perte d'environ 3300 employés de centres d'appels au cours de la dernière année a entraîné de longs délais d'attente et des interruptions d'appels.

M. Brière avait souligné la semaine dernière que l'objectif principal de la campagne était d'inciter le gouvernement à cesser les compressions, à préserver les emplois dans les centres d'appels et à réembaucher des employés, car les niveaux sont «trop bas» et les services ont été «profondément affectés».

M. Biram a noté que le budget de l'ARC a été affecté ces dernières années, ce qui a obligé l'Agence à réévaluer la taille de ses effectifs.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne

