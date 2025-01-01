Amélioration du réseau à Blainville avec la collaboration d'Hydro-Québec

Au cours des dernières années, la Ville de Blainville et la société d’État Hydro-Québec ont développé une collaboration qui a permis d’améliorer la qualité du service. Grâce à ses représentations, Blainville se retrouve au cœur du plan d’action 2035 et des priorités d’Hydro-Québec.

« Depuis quatre ans, et à notre demande, Hydro-Québec a consenti les investissements nécessaires pour réaliser des travaux d’entretien de la végétation, remplacer des équipements désuets et améliorer les délais de rétablissement. Il faut être fier du chemin parcouru! », a déclaré la mairesse, Liza Poulin.

Plusieurs projets réalisés pour améliorer la qualité du service depuis 2021

Depuis 2021, Hydro-Québec a réalisé plusieurs projets afin d’assurer la fiabilité de son réseau de distribution de l’électricité sur le territoire de Blainville.

En 2022, quatre lignes ont fait l’objet de travaux de maîtrise de la végétation, principalement dans le sud (secteurs Fontainebleau et Renaissance) et dans le nord de Blainville.

En 2023, plusieurs actions ont été posées sur différentes lignes du territoire, dont : l’ajout de dispositifs de protections et bouclage de lignes, des travaux d’élagage et l’abattage d’arbres à risque, le rehaussement et le remplacement de poteaux et plus de 237 interventions de maintenance.

Durant l’été et l’automne 2024, trois lignes desservant le quartier Fontainebleau ont également bénéficié de travaux de maîtrise de la végétation et de maintenance des équipements.

Des travaux dans le secteur de la Renaissance en 2026

Les prochains efforts seront concentrés dans le district de la Renaissance. Par conséquent, les retombées seront positives dans le quartier Fontainebleau également. Les travaux seront réalisés au printemps 2026, en vue d’une mise en service à l’automne de la même année. Le projet vise à renforcer le réseau électrique pour près de 1 000 clients de Blainville.

Ces travaux incluent : le remplacement d’environ 70 poteaux en arrière-lot par des poteaux en composite, plus durables et moins sensibles à la végétation, l’installation de 2,1 km de conducteurs recouverts, l’automatisation d’un interrupteur pour accélérer le rétablissement du service en cas de panne et des travaux complémentaires de maîtrise de la végétation.

Des pannes liées aux intempéries

Les intempéries, intensifiées par les changements climatiques, sont susceptibles de causer des dégâts, notamment de longues interruptions de courant. Les quartiers les plus densément végétalisés sont plus à risque. Selon les statistiques d’Hydro-Québec, la végétation a causé 57 % des pannes survenues entre 2019 et 2024 à Blainville.

Des communications plus directes avec les abonnés blainvillois

L’activité portes ouvertes d’avril 2023, organisée à la demande de la Ville, a convaincu les autorités d’Hydro-Québec d’accroître leurs communications directes avec ses abonnés blainvillois.

Hydro-Québec a ainsi lancé une infolettre spéciale, destinée à sa clientèle blainvilloise, pour l’informer des projets à venir, des travaux planifiés et des améliorations apportées au réseau. Cette publication est diffusée tous les quatre mois. Pour s’abonner à cette infolettre : http://hydro.quebec/3EuWeZe.

Des articles sont également publiés régulièrement dans le bulletin municipal Blainville en couleurs.

« Depuis 2021, nous avons resserré notre relation avec Hydro-Québec afin qu’elle continue d’améliorer la fiabilité du réseau de distribution à Blainville et de réduire la durée des pannes. Mis à part certains épisodes météorologiques extrêmes, nous constatons une amélioration du service. Cela dit, nous continuons de faire les représentations et le suivi nécessaires afin que les abonnés blainvillois soient bien desservis par notre société d’État », a conclu Liza Poulin.