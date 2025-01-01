Une nouvelle convention collective pour la brigade scolaire de Terrebonne

Les brigadiers et brigadières scolaires de la Ville de Terrebonne, membres du Syndicat des cols blancs de Terrebonne, section locale 2326 du SCFP, ont procédé le 17 septembre à la signature officielle de leur nouvelle convention collective. Ce renouvellement marque une avancée importante pour cette vingtaine de travailleuses et travailleurs qui assurent la sécurité des élèves.

D’une durée de cinq ans, couvrant la période de 2023 à 2027, la convention introduit plusieurs bonifications aux conditions de travail. Les syndiqué(e)s bénéficieront désormais d’un versement annuel à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), ce qui renforcera leur sécurité financière. Trois jours de congé rémunérés seront également ajoutés pendant la semaine de relâche, alors que l’allocation pour les vêtements, essentielle pour faire face aux conditions climatiques parfois rigoureuses, a été améliorée.

Sur le plan salarial, des augmentations progressives ont été négociées : hausse de 3 % pour chacune des années 2023 à 2025 accompagnée d’un rattrapage salarial de 1,5 % en 2023 et de 1 % en 2024. Les années 2026 et 2027 prévoient respectivement des hausses de 2,5 % à 3 % selon l’Indice des prix à la consommation (IPC).

Cette entente vient mettre fin à une période d’incertitude, les brigadiers et brigadières étant sans contrat de travail depuis le 1er janvier 2023.

« Nous avons finalement réussi à améliorer les conditions de travail de nos membres de la brigade scolaire. Sans convention collective depuis le 1er janvier 2023, ils ont été patients et nous les remercions de leur confiance », s’est exprimé avec reconnaissance Jean-Michel Blain, président de la section locale.