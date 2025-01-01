Avec HEC Montréal
Un partenariat pour accélérer la commercialisation des entreprises régionales
Par Salle des nouvelles
La Corporation de développement économique (CDE) de la MRC des Laurentides et le Service de développement économique de la MRC des Pays-d’en-Haut annoncent un partenariat stratégique avec HEC Montréal pour soutenir la croissance et la commercialisation des entreprises du territoire.
Au cœur de l’initiative, un programme structuré de formation en marketing numérique est déployé en collaboration avec La base entrepreneuriale HEC Montréal et la Chaire de commerce électronique RBC Groupe Financier HEC Montréal. L’objectif : doter les entreprises régionales d’outils concrets et d’une expertise de pointe afin de renforcer leur présence en ligne, élargir leurs marchés et mieux rejoindre leurs clientèles.
« Notre région regorge d’entreprises à fort potentiel. Avec ce partenariat, nous voulons leur donner accès à des ressources de calibre international pour les aider à franchir une nouvelle étape dans leur développement », souligne Gabriel Savard, président de la CDE de la MRC des Laurentides.
Une alliance entre expertise académique et besoins du terrain
Pour la première cohorte, dix entreprises issues de secteurs variés des territoires de la MRC des Laurentides et de la MRC des Pays-d’en-Haut bénéficieront d’une formation structurée et d’un accompagnement personnalisé en commercialisation numérique.
Ce programme met en synergie l’expertise de HEC Montréal en recherche et en transfert de connaissances avec la réalité économique des entreprises régionales. Il s’inscrit dans une volonté commune de stimuler l’innovation, la compétitivité et l’attractivité économique des deux territoires.
« La transformation numérique est aujourd’hui incontournable pour la croissance des PME. Grâce à ce partenariat, nous apportons un soutien concret aux entrepreneurs de la région pour qu’ils se démarquent durablement sur leurs marchés », indique Sylvain Amoros, professeur invité à HEC Montréal.
« Au-delà de la formation, c’est tout un écosystème régional qui se mobilise pour offrir aux entreprises un cadre structuré et des ressources pratiques. Cette démarche vise non seulement à renforcer leurs compétences numériques, mais aussi à accroître leur capacité d’innovation et leur rayonnement bien au- delà de notre territoire », ajoute Yannick Miller, conseiller aux entreprises, innovation et numérique du Service de développement économique de la MRC des Pays-d’en-Haut.
Informations pratiques
La formation, offerte en ligne sur 12 semaines, comprend 6 modules thématiques couvrant les leviers clés du marketing numérique moderne. La formule combine des apprentissages asynchrones, des ateliers pratiques, du mentorat individualisé et une évaluation certificative.
Ce projet est réalisé grâce à l’Entente sectorielle de développement – Laurentides en emploi et productivité 2023-2026 et à ses partenaires : les sept MRC de la région des Laurentides, la Ville de Mirabel, Zone Emploi, et le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides.