Un partenariat pour accélérer la commercialisation des entreprises régionales

La Corporation de développement économique (CDE) de la MRC des Laurentides et le Service de développement économique de la MRC des Pays-d’en-Haut annoncent un partenariat stratégique avec HEC Montréal pour soutenir la croissance et la commercialisation des entreprises du territoire.

Au cœur de l’initiative, un programme structuré de formation en marketing numérique est déployé en collaboration avec La base entrepreneuriale HEC Montréal et la Chaire de commerce électronique RBC Groupe Financier HEC Montréal. L’objectif : doter les entreprises régionales d’outils concrets et d’une expertise de pointe afin de renforcer leur présence en ligne, élargir leurs marchés et mieux rejoindre leurs clientèles.

« Notre région regorge d’entreprises à fort potentiel. Avec ce partenariat, nous voulons leur donner accès à des ressources de calibre international pour les aider à franchir une nouvelle étape dans leur développement », souligne Gabriel Savard, président de la CDE de la MRC des Laurentides.

Une alliance entre expertise académique et besoins du terrain

Pour la première cohorte, dix entreprises issues de secteurs variés des territoires de la MRC des Laurentides et de la MRC des Pays-d’en-Haut bénéficieront d’une formation structurée et d’un accompagnement personnalisé en commercialisation numérique.

Ce programme met en synergie l’expertise de HEC Montréal en recherche et en transfert de connaissances avec la réalité économique des entreprises régionales. Il s’inscrit dans une volonté commune de stimuler l’innovation, la compétitivité et l’attractivité économique des deux territoires.

« La transformation numérique est aujourd’hui incontournable pour la croissance des PME. Grâce à ce partenariat, nous apportons un soutien concret aux entrepreneurs de la région pour qu’ils se démarquent durablement sur leurs marchés », indique Sylvain Amoros, professeur invité à HEC Montréal.

« Au-delà de la formation, c’est tout un écosystème régional qui se mobilise pour offrir aux entreprises un cadre structuré et des ressources pratiques. Cette démarche vise non seulement à renforcer leurs compétences numériques, mais aussi à accroître leur capacité d’innovation et leur rayonnement bien au- delà de notre territoire », ajoute Yannick Miller, conseiller aux entreprises, innovation et numérique du Service de développement économique de la MRC des Pays-d’en-Haut.

Informations pratiques

La formation, offerte en ligne sur 12 semaines, comprend 6 modules thématiques couvrant les leviers clés du marketing numérique moderne. La formule combine des apprentissages asynchrones, des ateliers pratiques, du mentorat individualisé et une évaluation certificative.

Ce projet est réalisé grâce à l’Entente sectorielle de développement – Laurentides en emploi et productivité 2023-2026 et à ses partenaires : les sept MRC de la région des Laurentides, la Ville de Mirabel, Zone Emploi, et le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides.